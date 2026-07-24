«L’Odyssée» cartonne au Maroc en une semaine d’exploitation, avec 40.000 entrées

En une semaine d’exploitation au Maroc, «L’Odyssée» de Christopher Nolan a enregistré 40.000 entrées depuis sa sortie en salles le 15 juillet. C’est un démarrage particulièrement solide, comparé à «Michael», biopic sorti le 22 avril et toujours en salles, qui totalise 160.000 entrées.

«L’Odyssée» est projeté dans 1% des salles de France, un pays où il s’apprête à franchir la barre des 4 millions d’entrées ce week-end. Au Maroc, le film est projeté dans toutes les salles et cartonne notamment au Pathé de Rabat et de Casablanca, avec 14.000 entrées au Pathé et 6.000 au Megarama. «Le cinéma Megarama fait 25% de ce que fait Pathé», précise Mohammed Khouna, le distributeur. Il ajoute que l’IMAX a le plus de succès: «Les spectateurs préfèrent le voir en IMAX, qui offre une expérience visuelle immersive et spectaculaire».

Le film attire aussi dans les salles qui ne disposent pas de l’IMAX, y compris les monosalles. Toutes les salles réclament «L’Odyssée», y compris une nouvelle salle qui ouvre ses portes demain, le 24 juillet, à Saïdia, dans l’Oriental.

Porté par un budget de 250 millions de dollars, le film a signé l’un des meilleurs démarrages de la carrière de Christopher Nolan, avec 264,1 millions de dollars de recettes mondiales dès son premier week-end d’exploitation.

Le pitch du film

Adapté de l’épopée attribuée à Homère, composée au 8e siècle avant notre ère, «L’Odyssée» retrace le long périple d’Ulysse après la guerre de Troie. Durant dix années, le héros et ses compagnons affrontent une succession d’épreuves et de créatures mythologiques: le Cyclope Polyphème, Éole, maître des vents, les Sirènes, ainsi que les monstres marins Charybde et Scylla.

«L’Odyssée» est considéré comme l’un des textes fondateurs de la civilisation grecque et figure parmi les œuvres majeures de la littérature universelle, aux côtés de «L’Iliade». Son récit a inspiré de nombreuses adaptations au cinéma, des plus fidèles comme «The Return» d’Uberto Pasolini, en 2024, aux plus libres comme «O Brother, Where Art Thou?» des frères Coen.

Avec «L’Odyssée», Christopher Nolan confie le rôle d’Ulysse à Matt Damon. Le long métrage dure 2h52 et a été tourné en Grèce, en Italie, en Islande, en Écosse et au Maroc. Il est produit par Universal Studios et Emma Thomas. Le tournage a mobilisé plus de 600.000 mètres de pellicule.

Un tournage en partie au Maroc

Pour ce nouveau long métrage, Christopher Nolan a posé sa caméra sur la Dune blanche de Dakhla, choisie pour incarner l’île mythique d’Ogygie. C’est sur ce site que la magicienne Calypso, interprétée par Charlize Theron, retient Ulysse prisonnier pendant sept ans. Lors d’une présentation organisée devant des exploitants de salles, Christopher Nolan a salué cette étape marocaine du tournage et l’a qualifiée d’«expérience formidable».

Au Maroc, la production exécutive a été assurée par Zak Productions. Ce choix constitue une vitrine internationale de premier plan pour le Royaume. Le Maroc fait depuis plusieurs années de l’accueil des productions étrangères un levier de son attractivité économique, grâce au mécanisme de cash rebate du Centre cinématographique marocain, qui peut couvrir jusqu’à 30% des dépenses éligibles engagées sur le territoire.

Matt Damon a évoqué dans la presse internationale les conditions de tournage particulièrement éprouvantes rencontrées durant le projet.

Tourné en partie sur la Dune blanche de Dakhla, ce péplum de 250 millions de dollars a été projeté simultanément dans les salles marocaines et françaises à partir du 15 juillet. Mohammed Khouna, le distributeur au Maroc, confirme le succès du film dans les salles équipées de l’IMAX comme dans les autres.

Casting et équipe

Avec «L’Odyssée», Christopher Nolan signe le scénario et la réalisation de son treizième long métrage. Il est aussi l’auteur de «Memento», «The Dark Knight», «Inception», «Interstellar» et «Oppenheimer», film qui lui a valu l’Oscar du meilleur réalisateur.

Nolan s’est entouré de plusieurs collaborateurs de longue date, dont le directeur de la photographie Hoyte van Hoytema et le compositeur Ludwig Göransson, oscarisé pour la bande originale d’«Oppenheimer».

Le casting réunit plusieurs grandes stars hollywoodiennes. Après «Interstellar» et «Oppenheimer», Matt Damon retrouve Christopher Nolan pour incarner Ulysse. Tom Holland prête ses traits à Télémaque, le fils du héros. Anne Hathaway interprète Pénélope. Charlize Theron campe Calypso, aux côtés de Zendaya, Robert Pattinson et Jon Bernthal.