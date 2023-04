Les confidences de Mouhcine Malzi, héros de la série «Mal Denia»

Diffusée quotidiennement sur la chaîne MBC5 et sur la plateforme Shahid, et ce tout au long du mois de ramadan, la série «Mal Denia» réunit une belle brochette d’actrices et d’acteurs marocains, dont Sarah Perles, Houda Majd, Rachid El Ouali et Mouhcine Malzi, ainsi que les deux chanteurs Taoufik Hazeb et Anas Basboussi, plus connus sous les noms d’artiste respectifs Don Bigg et Bawss.

Mouhcine Malzi y campe Rachid, le personnage masculin principal, dont l’acteur nous dessine les contours et le parcours. «C’est l’histoire d’un jeune homme qui rêvait depuis son enfance de créer un grand parc d’attractions. Il s’envole aux États-Unis pour poursuivre ses études. Lorsqu’il obtient son diplôme, il rentre au Maroc pour concrétiser son rêve. Cependant, le désormais homme d’affaires se trouve confronté à plusieurs difficultés financières et plongé dans un monde impitoyable», confie-t-il à Le360.

Comme le décrit Mouhcine Malzi, la série évoque aussi nombre de messages et d’idées concernant la société et le vécu du jeune homme. « Cette production de trente épisodes met le doigt sur plusieurs questions, notamment les liens familiaux, l’amitié, l’amour, ou encore la trahison», poursuit-il.

Quant à sa relative «discrétion» dans les productions ramadanesques de cette année (il n’est au casting d’aucune autre série), l’acteur l’explique par une question d’exigence. «Pour moi, c’est la qualité qui importe, et non la quantité. Parfois, un acteur a besoin de prendre son temps. Il doit se reposer afin de pouvoir se réinventer et faire de belles choses».

D’ailleurs, Mouhcine Malzi ne cache pas son envie d’aller au-delà de ce statut et de passer de l’autre côté de la caméra. «J’aimerais bien porter à l’avenir la casquette de réalisateur. Pour moi, être réalisateur, c’est avoir une vision avant toute autre chose et être proche des acteurs», conclut-il.