L’édition 2023 du L’Boulevard reportée à une date ultérieure

C’était prévisible dans les circonstances tragiques actuelles. La 21ème édition du festival L’Boulevard prévu du 15 au 24 septembre est reportée suite au séisme du vendredi 8 septembre dont l’épicentre se situait dans la province d’El Haouz.

«En cette période de deuil, de mesures d’urgence et d’entraide, l’EAC-L’Boulevard a décidé de reporter la 21e édition du festival L’Boulevard à une date ultérieure» précisent les organisateurs dans un communiqué diffusé ce lundi 11 septembre tout en tenant a exprimer leurs «condoléances et leur plus sincère soutien aux familles et aux personnes affectées par cette tragédie».

Lire aussi : Séisme au Maroc: le Festival de Fès des musiques sacrées reporté

Les organisateurs du festival de Fès des Musiques sacrées du monde ont été les premiers, samedi 9 septembre, à annoncer le report. S’en sont ensuivis celui de festival Symphonyat, puis L’Boulevard. D’autres reports d’évènements culturels prévus ces prochaines semaines seront sûrement annoncés par les organisateurs.