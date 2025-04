Le ministère de la Culture lance une billetterie en ligne pour les monuments historiques

Fini les files d’attente à l’entrée des sites historiques. Depuis le 3 avril, une simple connexion suffit pour planifier sa visite des joyaux du patrimoine marocain. Le ministère de la Culture mise sur le numérique pour rapprocher les citoyens — et les touristes — de l’histoire du Royaume.

À l’initiative du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, une plateforme de billetterie en ligne vient d’être mise en service, offrant au grand public la possibilité d’acheter leurs tickets d’accès aux monuments historiques en quelques clics.

Conçue pour être accessible au plus grand nombre, cette interface est disponible en quatre langue: arabe, amazighe, français et anglais. Une dimension multilingue pensée pour répondre à la diversité des publics, locaux comme étrangers, et accompagner la stratégie de développement du tourisme culturel.

Des tarifs accessibles et une offre variée

Les prix des billets varient entre 30 et 60 dirhams, en fonction des sites et des catégories de visiteurs: enfants, adultes, Marocains ou touristes internationaux. Une tarification modulée qui vise à encourager l’accès à la culture, tout en assurant une gestion durable des sites.

La plateforme recense plusieurs monuments emblématiques du pays, tels que le site archéologique de Volubilis, les célèbres Grottes d’Hercule à Tanger ou encore la médersa des Mérinides à Fès. Elle met également en lumière des lieux moins connus du grand public mais riches en histoire, comme la coupole almoravide, l’école des arts et métiers de Tétouan ou le site archéologique de Tamuda.

Un outil au service de la démocratisation culturelle

Ce projet s’inscrit dans une démarche plus large de digitalisation des services publics culturels et de promotion du patrimoine national. À travers cette plateforme, le ministère entend faciliter l’organisation des visites, réduire les contraintes logistiques pour les visiteurs, mais aussi renforcer la visibilité des monuments moins fréquentés.