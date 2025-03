Salé: plongée au cœur d’un patrimoine millénaire

Notre équipe a récemment exploré les vestiges des monuments importants de Salé, en commençant par Bab El Mirssa, la porte d’entrée de la médina. Les habitants considèrent cet endroit comme un ancien chantier naval datant de l’époque mérinide au 13ème siècle, construit après le saccage de la ville par Alphonse X de Castille en 1260.

En suivant les remparts récemment restaurés à l’ouest de la ville, la caméra a capturé les mausolées de Sidi Benaacher et Sidi Abdellah ben Hassoun, deux figures religieuses importantes. C’est dans le mausolée de ce dernier que sont fabriqués chaque année les cierges pour la procession du Mawlid Nabawi, une tradition vieille de quatre siècles.

À quelques centaines de mètres de là, face à l’océan Atlantique, se trouve l’esplanade dite «des Larmes», une place fortifiée où, selon la légende, les femmes attendaient le retour de leurs maris partis au combat. Plus loin dans la médina, se dresse la Grande mosquée avec son imposant minaret. Cette mosquée historique est fermée pour rénovation depuis trois ans, ce qui suscite l’impatience des riverains qui trouvent la durée des travaux excessive.

À côté de la mosquée, qui servait de lieu de rassemblement pour les résistants, se trouve la célèbre médersa, devenue un site touristique incontournable. Fondée vers 1333 par le sultan mérinide Abou Al Hassan, elle est l’une des écoles coraniques les plus anciennes et les plus renommées du royaume, où les étudiants étudiaient le Coran ainsi que des matières scientifiques comme la médecine, la pharmacie, la mythologie et l’algèbre.