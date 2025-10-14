Culture

Le marocain Youssef Guezoum en lice pour les Grammy Awards

Youssef Guezoum, compositeur marocain.

Déjà reconnu à Hollywood, le compositeur marocain Youssef Guezoum est maintenant en lice pour les Grammy Awards 2025 pour la bande originale de la série «The Deep State».

Par Qods Chabâa
Le 14/10/2025 à 15h23

Youssef Guezoum, compositeur marocain installé à Los Angeles, franchit une nouvelle étape majeure dans sa carrière internationale. Sa bande originale pour la série The Deep State est désormais éligible aux Grammy Awards 2025, dans la catégorie Best Score Soundtrack for Visual Media.

Originaire de Marrakech, Guezoum figure parmi les rares artistes marocains à accéder à ce niveau de reconnaissance. Cette sélection par la Recording Academy vient saluer un travail musical reconnu pour sa profondeur et sa dimension cinématographique.

The Deep State reflète l’identité artistique de Guezoum, mêlant orchestrations symphoniques, textures électroniques et influences orientales. Le résultat est une expérience immersive qui accompagne et intensifie les émotions du spectateur.

Lire aussi : La musique marocaine à l’honneur au concert «Sounds from Home» à Washington

Avant cette étape, le compositeur s’était déjà fait remarquer à Hollywood. Ses nominations aux Hollywood Music in Media Awards (HMMA) pour The Deep State et The Promise avaient mis en avant sa polyvalence et son aisance à composer pour différents supports audiovisuels. Son parcours comprend également des collaborations avec des productions internationales comme Power Rangers, le film Full Love de Jean-Claude Van Damme, ainsi qu’une commande pour Netflix Middle East, totalisant plus de 120 minutes de musique originale.

L’originalité de son style réside dans le métissage entre héritage marocain et langage orchestral moderne. En intégrant des instruments traditionnels à des structures harmoniques hollywoodiennes, Guezoum crée un dialogue entre les cultures et impose une signature musicale reconnaissable.

Avec cette nomination, Youssef Guezoum confirme la place grandissante du talent marocain dans l’industrie mondiale du divertissement.

