Le Maroc à la Mostra de Venise 2026: trois projets marocains au Venice Gap-Financing Market

Si le Maroc n’est pas représenté dans la sélection officielle de la Mostra de Venise, qui se tiendra du 2 au 12 septembre 2026, trois projets marocains seront toutefois présents en marge du festival.

C’est en effet dans le cadre de la 13e édition du Venice Gap-Financing Market, qui se tiendra du 4 au 6 septembre 2026, qu’ont été sélectionnés, parmi 370 candidatures reçues et 66 retenues, deux documentaires et une fiction aux couleurs du Maroc.

Il s’agit, en l’occurrence, de «Ne laissez pas le soleil se lever sur moi» («Don’t let the sun go up on me»), documentaire réalisé par Asmae El Moudir et coproduit par le Maroc, la Norvège, la France et le Chili. Après avoir remporté plusieurs distinctions, notamment à Cannes en 2023, pour son documentaire «La Mère de tous les mensonges», la réalisatrice marocaine suit cette fois-ci une communauté de personnes atteintes d’une maladie rare qui les rend allergiques à la lumière du soleil, surnommées les «enfants de la lune». Entre archives familiales et décors naturels, le récit se concentre notamment sur la Marocaine Fatima-Zahra, fondatrice de cette communauté, décédée en 2023, et sur ses proches, qui décident de partir vivre dans les îles Lofoten, en Norvège, pour échapper à la lumière du jour.

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Autre projet sélectionné, «Stallions», documentaire réalisé par Rita Baghdadi et coproduit par le Maroc et les États-Unis. Dans ce film, la réalisatrice, déjà remarquée pour son documentaire musical «Sirens» au Festival Sundance en 2022, pose sa caméra sur la côte marocaine et suit une équipe de cavaliers qui font vivre leur passion pour les chevaux de race barbe.

Enfin, le long-métrage «Wolfmother», signé par Ismaël El Iraki et coproduit entre la France et le Maroc, complète ce trio marocain. Après s’être fait connaître avec son premier long-métrage «Zanka Contact», présenté à la Mostra de Venise en 2020, Ismaël El Iraki signe son retour avec ce thriller haletant, tourné en arabe, français et amazigh. L’histoire se déroule dans le nord du Maroc, entre Tanger et le Rif, et suit Amira, une contrebandière de cigarettes, mère de deux fils inséparables, Dollar et Assil. L’ascension du plus impulsif des deux, Assil, dans le milieu des barons du cannabis entraîne la famille vers la tragédie.

En participant au Venice Gap-Financing Market, les producteurs dont les projets en phase finale de développement et de recherche de financement ont été sélectionnés pourront obtenir des financements grâce à des rencontres individuelles avec des professionnels internationaux.