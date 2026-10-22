Culture

«Le Grand Témoin»: Le360 reçoit Boualem Sansal

Affiche de l'événement "Le Grand Témoin" avec Boualem Sansal.

Affiche de l'événement Le Grand Témoin avec Boualem Sansal.

Le360 accueille l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, membre de l’Académie française, pour une nouvelle édition de son cycle de conférences «Le Grand Témoin». La rencontre aura lieu le jeudi 29 octobre 2026 à 19h00, à l’hôtel Hyatt Regency de Casablanca. Elle sera animée par le journaliste et chroniqueur Karim Serraj.

Par La Rédaction
Le 22/10/2026 à 10h02

«Le Grand Témoin» donne la parole à une personnalité de premier plan à travers un entretien approfondi consacré à son parcours, à son œuvre et aux grandes questions qui nourrissent sa réflexion et ses engagements. Boualem Sansal évoquera ses livres qui ont marqué la littérature française et son itinéraire personnel, le menant à être reçu à l’Académie française. Il reviendra aussi sur ses liens familiaux avec le Maroc et les événements qui, de sa détention en Algérie à sa libération, l’ont conduit à s’installer en France. Son dernier livre, «La Légende» (2026), nourrira cette conversation. Il y interroge la justice, le pouvoir et la liberté intérieure de tout écrivain .

Ingénieur et docteur en économie, ancien haut fonctionnaire, Boualem Sansal entre en littérature en 1999 avec «Le Serment des barbares». Suivront notamment «Le Village de l’Allemand», «Rue Darwin» et «2084. La fin du monde», Grand Prix du roman de l’Académie française en 2015. Lauréat du Prix de la paix des libraires allemands (2011) et du Prix mondial Cino Del Duca (2025), il a été élu à l’Académie française le 29 janvier 2026.

Son œuvre et son parcours, profondément marqués par son engagement en faveur de la liberté humaine, ont été honorés en France, ce lundi 19 octobre, par l’attribution d’un doctorat en lettres.

«Le Grand Témoin» marquera ses premières retrouvailles avec le public marocain, mais aussi, plus largement, avec celui du Maghreb et du monde arabe depuis sa libération.

Informations pratiques:

Jeudi 29 octobre 2026, 19h00

Hôtel Hyatt Regency, Casablanca

Entrée libre, places limitées

Contact presse:

Hajar Kharroubi

+212 650-090019

hkharroubi@le360.ma

Par La Rédaction
Le 22/10/2026 à 10h02
#Le Grand Témoin#Boualem Sansal#Académie française

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