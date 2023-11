Le FIAV de Casablanca, propulseur des nouvelles pratiques créatives au Maroc selon son directeur artistique

Cela fait trente ans que l’art vidéo existe au Maroc. Une occasion plus que jamais pour l’équipe du Festival international d’Art Vidéo (FIAV), de revenir cette année, du 7 au 10 novembre, sur tout le trajet réalisé et sur ses acquis.

«Cette année, on célèbre le trentième anniversaire de l’art vidéo. Un projet qui a démarré en 1993 à la Faculté des lettres et des sciences humaines de Ben M’sick», se souvient, non sans nostalgie, Majid Sadati, initiateur et directeur artistique du FIAV lors de la conférence de presse qui a permis de dévoiler le programme 2023, qui s’est tenue mardi 31 octobre à l’École des Beaux-Arts de Casablanca.

L’édition 2023 est donc une édition bilan. «C’est un festival qui a tenu toutes ces années, un festival qui s’accroche et surtout un festival qui s’est imposé et qui a inspiré plusieurs artistes contemporains à travers les installations immersives, les réalités augmentées et les installations vidéo» précise Majid Sadati.

Lire aussi : Le Festival international d’art vidéo de Casablanca se penche sur l’intelligence artificielle

Le programme du FIAV se veut cette année chargé en ateliers et workshops prévus dans différents espaces de la métropole: l’American Arts Center, la Faculté des lettres et des sciences humaines de Ben M’sick, et l’Institut Français de Casablanca où se tiendra l’une des conférences les plus attendues, intitulée: «De la VHS à l’intelligence artificielle: naviguer à travers l’évolution technologique».

Le Complexe Moulay Rachid abritera quant à lui tous les spectacles programmés durant cette édition 2023. Et c’est le live «Media Danse» sorti de résidence artistique, qui ouvrira le bal du FIAV.