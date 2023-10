Le Festival international d’art vidéo de Casablanca se penche sur l’intelligence artificielle

En attendant de célébrer son 30ème anniversaire en 2024, Le Festival international d’art vidéo (FIAV) de Casablanca, organisé par la Faculté des lettres et des sciences humaines de Ben M’sick, se penchera cette année sur l’évolution de l’art qu’il célèbre, et qui est aujourd’hui confronté au développement de l’intelligence artificielle.

Sa 29ème édition, qui se déroulera du 7 au 11 novembre prochain, s’est en effet choisi un intitulé explicite: «De la VHS à l’intelligence artificielle». Le Festival se penchera ainsi sur les mutations que connaît l’art vidéo depuis sa création jusqu’à aujourd’hui, en invitant des spécialistes, nationaux et internationaux, à débattre de ces mutations dans le cadre de workshops, de masterclasses, de conférences et de tables rondes.

«Cette année, le FIAV présente des œuvres innovantes dans le domaine de la vidéo et des arts numériques, à savoir danse et technologie, installations interactives, génératives et immersives, réalité virtuelle et augmentée, robotique, performances audiovisuelles, projections vidéo», peut-on lire dans le communiqué des organisateurs.

L’édition 2023 rassemblera des artistes, diffuseurs, chercheurs, et acteurs culturels venant de plusieurs pays des continents européen (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Grèce, Pologne, Royaume-Uni, Serbie et Suède), africain (Sénégal, Togo, Tunisie et Maroc) et américain (Argentine, Canada, Équateur et États-Unis).

Plusieurs lieux de Casablanca

Outre la Faculté des lettres et des sciences humaines de Ben M’Sick, le FIAV 2023 prendra ses quartiers dans plusieurs espaces de la métropole, en l’occurrence le complexe Moulay Rachid, l’Institut français de Casablanca, l’Institut Cervantes, l’American Arts Center, l’Uzine, l’École supérieure des Beaux-arts de Casablanca

Créé en 1993 par la Faculté des lettres et des sciences humaines de Ben M’Sck, en partenariat avec le Service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France et l’association française Les instants vidéo numériques et poétiques (Marseille), le FIAV se positionne comme le pionnier de l’art vidéo et la création numérique en Afrique et dans le monde arabe.