«Le ciel sans détours» de Kebir Mustapha Ammi traduit en arabe

Dix-sept ans après sa publication, «Le ciel sans détours», roman de Kebir Mustapha Ammi, vient d’être enfin traduit en langue arabe. Et c’est Abderrahim Hozal qui s’est chargé de la traduction, trouvant au passage le titre idoine: «Samae Sariha», littéralement «Un ciel sincère». La parution de cette version en langue arabe est prévue pour la troisième semaine du mois de février prochain chez l’éditeur rbati Dar Al Amane.

Lire aussi : Un road trip entre Alger et l’Amérique: parution de «À la recherche de Glitter Faraday», de Kebir Mustapha Ammi

«Le ciel sans détours», l’un des premiers romans de l’écrivain de père algérien et de mère marocaine, raconte l’histoire de Fdéla et à travers elle, celle du Maroc du protectorat jusqu’à nos jours. «À travers la vie de cette femme, le lecteur va traverser toute l’époque du protectorat français pour arriver à la fin des années 90. C’est l’histoire de cette héroïne qui se confond avec la grande histoire et non le contraire», avait déclaré l’écrivain dans un entretien accordé à l’époque de la parution de l’œuvre en 2007 à un quotidien de la place.

Le roman "Le ciel sans détours" de Mustapha Kébir Ammi, traduit en arabe.

L’âge avancé de Fdéla n’est pas un frein. Malgré l’adversité, la violence, elle a su arracher le meilleur qui s’offrait à elle et ne baissera jamais les bras. Pugnace, elle continue de se battre contre les images qui se croisent dans sa mémoire. Et c’est le récit de sa vie, pleine de rebondissements et de rencontres avec des personnages inattendus, qui reconstitue une fresque du Maroc contemporain faite à la fois des zones d’ombres et de lumière.

Les lecteurs pourront redécouvrir ce roman saisissant et l’un des plus emblématiques de la carrière littéraire de Kebir Mustapha Ammi.