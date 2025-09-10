L’Boulevard 2025: le retour en force des «métalleux»

Le Festival L’Boulevard 2025 met le death metal à l’honneur. Le samedi 20 septembre, au stade du RUC à Casablanca, un concert exceptionnel réunira trois groupes de renom: Pagan Ulver (Maroc), Gorod (France) et Katatonia (Suède). Cet événement, qui débutera à 19h30, s’annonce comme l’un des moments forts du festival, qui se tiendra du 18 au 25 septembre.

Ce festival est l’occasion de revenir sur l’histoire du metal au Maroc. Contrairement aux idées reçues, le procès très médiatisé de 2003, qui visait des «satanistes», a paradoxalement contribué à dynamiser la scène locale.

«Le procès a peut-être permis à la scène metal au Maroc de sortir de l’ombre», explique Hicham Bahou, co-directeur du festival. Mohammed Merhari, alias Momo, complète: «Avant, ces groupes se produisaient dans de petites salles. Avec le procès, ils ont gagné en visibilité et ont pu jouer sur la scène du L’Boulevard».

Le festival reste le seul festival au Maroc à présenter du metal, justifiant ainsi cet hommage. L’idée est née en février 2017, lorsque vingt musiciens locaux se sont réunis au Boultek de Casablanca pour rendre hommage à Death, le groupe culte américain, et à son fondateur Chuck Schuldiner. Initié par Achraf El Mellouki de Suicide Machine, le projet avait marqué les esprits par sa qualité et son intensité.

En 2025, l’aventure reprend dans une formule plus resserrée, avec quatre musiciens confirmés de la scène métal marocaine: le guitariste Achraf El Mellouki, le parolier Wassim Ahenjir de Thrillogy, le bassiste Mehdi Salmane de We Come for War et le batteur Samir Houaoura, ex-membre de Mean Street et actuellement dans Analgesia. Après un premier hommage remarqué, suivi d’un tribute à Lamb of God en 2019, ce retour à Death promet un set puissant, sincère et taillé pour la scène, offrant une revanche sur la période post-Covid qui a mis à mal les groupes de metal.

La participation du groupe marocain de symphonic Black Metal Pagan Ulver de Settat, gagnant du tremplin 2024, symbolise ce retour en force. Salué par la célèbre revue britannique Metal Hammer, qui leur a consacré une interview, le groupe affirme que «l’avenir du metal se trouve en Afrique, et non en Europe ou aux États-Unis».

Leur premier album, Obsidian Flame of Thy Offering, est actuellement en mastering chez Demigod Recordings. Leur musique immersive et cinématographique mêle intensité mélodique, précision technique et thématiques sombres, inspirées par la mythologie et la nature, confirmant leur rôle de porte-étendards d’une scène extrême émergente et ambitieuse.