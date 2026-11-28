Les Anciens avaient Homère et son Odyssée. Nous avons Homer et ses Simpson.

La civilisation en a fait, du chemin! La Pythie a été détrônée par un personnage de dessin animé. Et la ville imaginaire de Springfield est devenue la capitale mondiale de la prophétie.

Depuis quelques années, les aventures de cette famille américaine dysfonctionnelle à la peau jaune, aux yeux globuleux et aux quatre doigts boudinés sont interprétées avec la ferveur mystique jadis réservée aux oracles de Delphes.

Il faut dire que les Simpson, conçus à rebours des sitcoms idéalisées, semblent entretenir avec l’avenir des rapports pour le moins troublants.

N’y a-t-on pas prophétisé, dès l’an 2000, l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, laissant à Lisa Simpson, devenue présidente à sa suite, le soin d’éponger le déficit budgétaire?

En 1998, un panneau à l’entrée des studios ne proclamait-il pas déjà l’appartenance de la 20th Century Fox à Disney, plus de vingt ans avant que la satire ne devienne réelle?

Bref! De la Grèce mise en vente sur eBay, comme une prémonition du spectre du Grexit, à la viande de cheval servie aux écoliers de Springfield, qui allait resurgir près de vingt ans plus tard dans les assiettes européennes, les coïncidences ont de quoi troubler les moins superstitieux.

Avec de tels antécédents, on comprend que les détails les plus anodins soient soumis à l’exégèse des nouveaux augures.

Les sceptiques objecteront qu’il n’y a pas là de quoi casser trois pattes à un canard. Les scénaristes, dont certains sont diplômés des plus prestigieuses universités, invoquent leur connaissance du monde et leur goût de la satire poussée jusqu’à l’extravagance. Les psychologues pointent le biais de confirmation, qui nous fait retenir les prédictions tombées juste et oublier toutes celles qui ont fait plouf. Les mathématiciens, enfin, rappellent la loi des très grands nombres.

Avec plus de 800 épisodes diffusés et des milliers de situations imaginées, il serait statistiquement étonnant que quelques prédictions ne finissent pas par faire mouche.

Sauf qu’Homer Simpson avait déjà prévenu: «Les gens peuvent inventer des statistiques pour prouver n’importe quoi. Quarante pour cent des gens le savent.»

Et l’habitant le plus célèbre du 742 Evergreen Terrace ne s’arrêtait pas en si absurde chemin: «On peut utiliser des faits pour prouver n’importe quoi, même des choses vaguement vraies.»

Ses disciples allaient se charger d’en apporter la démonstration. Nul besoin, pour cela, de fouiller les entrailles des victimes sacrificielles. Les archives de la Fox remplissent bien le même office.

Dans un épisode diffusé en novembre 2023, intitulé «Une vie pleine de gaffes», une Lisa vieillissante raconte autour d’une table de Thanksgiving comment Springfield fut plongée dans l’obscurité pendant six jours à la suite d’une gigantesque panne d’électricité. Sur une page de son journal intime apparaît une date: le 17 novembre.

Il n’en fallait pas plus pour que les décodeurs des signes cachés se mettent à l’ouvrage.

Qu’importe si l’année 2026 ne figure nulle part! Sur TikTok et X, la scène est rapprochée d’un test national du système américain d’alerte d’urgence, prévu précisément le 17 novembre 2026. Un nom qui a de quoi faire frémir… sauf qu’il ne s’agissait que d’un banal exercice de diffusion de messages à la radio et à la télévision.

Par un tour de prestidigitation mentale, une panne de six jours dans une ville imaginaire devient un blackout planétaire, d’une durée de trois jours, voire de trois mois selon l’inspiration des initiés.

L’humanité allait devoir affronter une épreuve à laquelle rien ne l’avait préparée.

Vous imaginez, par les temps qui courent, une vie sans électricité, sans frigo et, surtout, sans TikTok?

Pour se rassurer sur le bien-fondé de leurs tourments, les nouveaux prophètes n’avaient plus qu’à ouvrir les yeux. Les signes étaient partout.

En avril 2025 déjà, une panne géante avait offert un avant-goût de la catastrophe en plongeant une bonne partie de l’Espagne et du Portugal dans le noir, paralysant transports, activités économiques et communications.

Plus près de nous, le 11 novembre 2026, soit six jours avant la date fatidique, Casablanca, frappée par les intempéries, avait connu plusieurs heures de coupure.

Pour les chasseurs de présages, difficile de rêver meilleure répétition générale avant le grand soir.

Que dire de la vaste cyberattaque des 11 et 12 octobre 2026, qui avait saboté à distance les systèmes de réfrigération de centaines de supermarchés en France? Ou encore de la récente panne des services de Microsoft? Certes, cette dernière était informatique et non électrique, mais on n’allait tout de même pas laisser quelques considérations techniques gâcher une pareille aubaine!

Comme si cela ne suffisait pas, Bruxelles semblait elle aussi s’être mise de la partie. Le 3 novembre, à deux semaines à peine de l’Apocalypse annoncée, la Commission européenne publiait des recommandations invitant les citoyens à constituer des réserves pour tenir 72 heures en cas de crise d’envergure.

Rien que de très prudent, dans un monde où catastrophes naturelles, tensions géopolitiques et cyberattaques ne relèvent plus de la science-fiction. «Mais pourquoi cette soudaine sollicitude ?», s’interrogent aussitôt les apôtres du soupçon. Et pourquoi à quelques jours du désormais fameux 17 novembre?

Pour les convaincus de longue date, biberonnés aux fables conspirationnistes, la coïncidence avait valeur d’aveu.

À leurs yeux, le blackout ne pouvait être un simple incident technique, mais forcément une machination ourdie dans l’ombre pour instaurer un nouvel ordre mondial, avec, pour dessein ultime, l’asservissement des populations.

Cyberattaques pilotées par l’intelligence artificielle, effacement des comptes bancaires, paralysie des communications… Dans cette Apocalypse numérique, les gouvernements et les machines se seraient donné la main pour précipiter l’humanité dans le chaos.

Depuis, le 17 novembre est passé. Les lumières sont restées allumées, les frigos ont continué de ronronner et TikTok de fonctionner. L’Apocalypse n’a pas eu lieu. Mais à Springfield comme à Delphes, les oracles ont toujours le dernier mot. Que les fidèles se rassurent donc: ce n’est que partie remise.