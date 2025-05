La musique de Mozart s’invite en tournée au Maroc à partir du 14 mai prochain

Le Concert Spirituel, ensemble vocal et instrumental de musique ancienne.

Il s’agit d’une première au Maroc: le Chœur de Chambre du Maroc, dirigé par Amine Hadef, s’associe, le temps d’une tournée de quatre concerts, à l’un des ensembles de musique baroque les plus renommés au monde, Le Concert Spirituel, pour célébrer l’essence même de la beauté musicale, celle de Mozart.

Sous la direction d’Hervé Niquet, figure mondiale de la musique baroque, le Chœur de Chambre du Maroc et Le Concert Spirituel interprèteront, sur instruments d’époque, des messes de Mozart et des pièces de Haydn lors de leur tournée qui débutera le mercredi 14 mai à Marrakech à l’église des Saints Martyrs. Elle se poursuivra à Rabat, le jeudi 15 mai, à la cathédrale Saint-Pierre puis à Casablanca, vendredi 16 mai à l’église Notre-Dame. Le dernier concert se déroulera à Tanger, le samedi 17 mai, à l’église Notre-Dame de l’Assomption.

Organisé à l’initiative de l’Institut français du Maroc, ce périple musical enchanté est bien plus qu’une performance artistique: c’est la rencontre entre deux ensembles unis par une même passion de la musique et de l’authenticité, et par le plaisir à se produire ensemble.

Cette collaboration est née d’une volonté commune: celle de rassembler les talents des deux rives de la Méditerranée, de croiser leurs regards et leurs sensibilités pour partager avec le public marocain une même passion. Au-delà de la performance, cette tournée incarne tout ce que la culture doit offrir: créer du lien, encourager le dialogue et célébrer la diversité.

Les billets sont disponibles sur Guichet.ma et à l’accueil des Instituts français.