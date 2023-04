La culture sud-coréenne s’invite à Casablanca

Véritable vitrine de la culture sud-coréenne, la Korea Culture Week s’est déroulée les 28 et 29 avril à Anfa Park. Une des allées de ce lieu a été privatisée et aménagée pour accueillir cette manifestation organisée dans le cadre de la commémoration du 60ème anniversaire des relations diplomatiques entre le Maroc et la République de Corée.

«La culture est la plus importante plateforme autour de laquelle on peut tisser des relations», a déclaré au 360 Keeyong Chung, ambassadeur de la République de Corée au Maroc, en marge de l’inauguration de la Korea Culture Week. En effet, la première représentation diplomatique permanente de la Corée du Sud sur le continent africain a vu le jour au Royaume en 1962.

Au programme de cet événement, des performances artistiques, des séances de dégustation de la gastronomie sud-coréenne, des stands où le vêtement traditionnel de ce pays, le hanbok, était exposé, ainsi que des stands de cosmétiques Made in Corée. La troupe traditionnelle de percussions coréenne Samulnori a aussi offert un spectacle de toute beauté.

Le chargé des affaires culturelles au sein du Conseil de la ville de Casablanca, Abdellatif Naciri, était aussi présent à la cérémonie d’ouverture de la Korea Culture Week. Dans une déclaration pour Le360, celui-ci a révélé que des réunions auront lieu très prochainement pour finaliser le projet de jumelage entre Casablanca et une grande ville de la Corée du Sud, dont le nom n’a toujours pas été révélé.