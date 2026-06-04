Invité d’honneur du Festival de l’histoire de l’art à Fontainebleau, le Maroc se dévoile à travers les siècles

Cette 15ème édition qui aura la mode pour thème et le Maroc comme invité d’honneur annonce une programmation bien étoffée avec plus de 300 évènements gratuits. Organisée conjointement par l’Institut national d’histoire de l’art et le château de Fontainebleau, cette édition anniversaire qui se déroule sous l’égide du ministère de la Culture permettra au public d’assister à des conférences, débats, ateliers, projections cinématographiques, concerts, performances, visites guidées du château, activités familiales, concours d’éloquence «Ma thèse en 180 secondes»…

Au cœur de cette programmation, le Maroc occupe une place de choix. Outre sa position privilégiée de carrefour entre l’Europe et l’Afrique, la Méditerranée et l’Atlantique, et la richesse de son histoire plurimillénaire, le Maroc sera mis en lumière sous le prisme de son patrimoine artistique, lequel sera exploré de la Préhistoire à la création contemporaine, de l’architecture des cités médiévales à la scène actuelle.

Au total, 87 évènements seront dédiés au Maroc, à travers la culture, l’art, le cinéma, la mode... dans le cadre du château de Fontainebleau mais aussi hors les murs, et dans d’autres musées parisiens à l’instar du Louvre qui accueillait le 22 mai une conférence sur Le Maroc et les Arts de l’Islam au musée.

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Parmi les rendez-vous phares de cette édition figurent Before It’s Gone de M’hammed Kilito, exposée jusqu’au 15 juin sur le parvis de la gare de Fontainebleau-Avon, Casablanca Not the Movie de Yoriyas, qui investit l’espace public jusqu’au 30 juin, ainsi que Les Marocains de Leïla Alaoui, à découvrir jusqu’au 28 juin à la médiathèque municipale.

De nombreuses conférences seront également consacrées aux découvertes archéologiques et aux sites patrimoniaux du Maroc, ainsi qu’à l’anthropologie et aux arts traditionnels. Parmi les rendez-vous phares figure une conférence dédiée à l’œuvre de Jean Besancenot, dont le travail, à la croisée de l’ethnographie, de la photographie et de l’art, documente les costumes, parures et bijoux du Maroc de la première moitié du 20ème siècle.

Le public pourra également assister à une rencontre consacrée aux bijoux amazighs, abordant leur transmission, leur symbolique et leur matérialité. Autre temps fort à ne pas manquer: une conférence sur le caftan doré et la broderie au Maroc, prévue le 7 juin au château. Le même jour, une autre rencontre mettra à l’honneur la place des caftans marocains dans les expositions muséales et les collections patrimoniales.

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Le Maroc se dévoilera aussi sous le prisme de grandes figures de la mode et des arts, à l’instar d’Yves Saint Laurent ou encore de Delacroix, Robert Rauschenberg et Cy Twombly.

Le cinéma, les arts visuels, la photographie et la musique occuperont également une place de choix dans la programmation. De nombreuses projections de films marocains sont prévues, dont Le Bleu du caftan de Maryam Touzani, ainsi que des rencontres et débats réunissant des figures majeures de la scène artistique et littéraire marocaine, parmi lesquelles Hassan Darsi, Rim Battal, Fatima Mazmouz et l’écrivain Abdellah Taïa.

Parmi les personnalités marocaines invitées figurent également Salima Naji, architecte, anthropologue et artiste, lauréate du Prix international des femmes architectes en 2025, Amina Agueznay, qui représente cette année le Maroc à la Biennale de Venise, ainsi que le réalisateur Nabil Ayouch, venu présenter son film Haut et fort.

Le programme complet dédié au Maroc est à découvrir ici.