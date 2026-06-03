Culture

Marrakech dans le classement des 20 meilleures villes du monde pour l’art et la culture en 2026

La ville de Marrakech est classé 24e meilleure ville du monde en 2026 par Time Out.

Le magazine Time Out a publié un nouveau classement présentant cette fois-ci les meilleures destinations au monde dédiées à l’art et à la culture en 2026. Dans ce top 20, Marrakech s’impose à la 12ème place.

Par La Rédaction
Le 03/06/2026 à 14h49

Plus de 24.000 citadins répartis entre 150 villes ont été interrogés par la publication afin d’établir ce classement qui met en lumière les villes qui portent haut les couleurs de la musique, de l’art, du théâtre entre autres domaines artistiques.

Dans ces villes, on peut passer la journée à admirer des œuvres d’art dans des musées et des galeries, flâner dans des librairies, assister à un spectacle, voir un film dans l’un des nombreux cinémas de quartier. Sans oublier la présence du street art et des festivals traditionnels qui font partie intégrante du paysage artistique local.

Dans ce classement, dominé par Londres, Paris et New York en trio de tête, intègre également à la 12ème place, la ville de Marrakech.

Lire aussi : Voyages en 2026: Rabat s’impose comme l’une des destinations incontournables selon «Time Out»

Décrite comme une «ville pionnière» qui «attire les créatifs marocains et internationaux grâce à sa capacité unique à absorber, fusionner et transformer les influences mondiales à travers un regard local d’une imagination débordante», la ville ocre se classe entre Taipei et Copenhague.

Parmi les évènements phares que compte Marrakech, on cite la foire d’art africain 1-54, parmi les galeries le Comptoir des Mines et la Loft Art Gallery. Autres lieux incontournables dédiés à l’art, la fondation Montresso, le MACAAL, ou encore les célèbres ateliers d’artistes que compte la ville. Time Out invite également à découvrir les riads consacrés à la culture, à l’instar d’Izza, El Fenn, Dar Al Dall ou encore Dar des Arts.

«La musique et les arts de la scène font également partie intégrante de la vie culturelle marocaine», poursuit-on, en citant le Musée de la musique ou le Jajjah comme bonnes adresses. Enfin, le Musée Yves Saint Laurent, le Théâtre Meydine et le Festival international du film de Marrakech complètent le tableau artistique de Marrakech.

Par La Rédaction
Le 03/06/2026 à 14h49
#Culture#Arts#classement

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