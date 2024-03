«Film Hyati» (Ep-1): l’actrice Sonia Okacha révèle le film qui l’a fait rêver à une vie de princesse

Dans le premier épisode de l’émission ramadanesque «Le film de ma vie», Le360 va à la rencontre de l’actrice Sonia Okacha, une figure incontournable qui a marqué d’une belle empreinte le monde artistique. Les téléspectateurs la connaissent à travers ses prestations dans de nombreuses œuvres théâtrales et surtout cinématographiques telles que «Zéro», «Le Dernier voyage», «Redemption day» et bien d’autres encore. C’est d’ailleurs au 7ème art qu’elle s’identifie le plus, et met en lumière, dans cet entretien exclusif, son attachement profond pour le cinéma, motivé par la passion mais surtout une grande conviction.

L’héroïne de «Les 3M Histoire inachevée» garde un clair souvenir de sa première fois dans une salle de cinéma. «C’était avec l’école, on nous a emmenés dans une salle située à Moussa Bnou Noussair à Casablanca, pour voir “Peau d’âne”, un film du réalisateur français Jacques Demy», déclare-t-elle. Elle en est sortie transformée à tout jamais...

Elle continue: «Une fois les lumières de la salle éteintes, j’ai immergé dans un monde féerique, comme un rêve éveillé. J’ai été éblouie par la grâce de l’actrice Catherine Deneuve, et la poésie qui se dégageait du film. Cette expérience a profondément marqué mon esprit pendant des années.»

«Je me rappelle être rentrée chez moi après la séance, intriguée, demandant à ma mère la différence entre un film et un dessin animé, car c’était la première fois que je réalisais que dans un film, ce sont de vraies personnes qui jouent», confie-t-elle, ajoutant que depuis «Peau d’âne», elle rêvait de devenir à son tour une princesse.

Interrogée par Le360 sur une anecdote marquante vécue dans une salle de cinéma, Sonia partage avec humour: «Lors de l’avant-première de “Nissf samaâ” (La moitié du ciel) d’Abdelkader Lagtaâ, où j’incarnais le rôle principal, je suis arrivée en retard et me suis discrètement installée dans la salle au milieu du public. Une dame s’est alors tournée vers moi et m’a dit que je ressemblais beaucoup à l’actrice principale, me demandant si je ne songeais pas à me lancer dans le monde du cinéma.» Et de conclure: «Ça m’a amusée mais je n’ai pas osé lui révéler la vérité.»