Festival Azemm’art: une première édition réussie

La première édition du festival Azemm’art a attiré de nombreux amateurs d’art, ainsi que de grandes figures artistiques marocaines. Au centre de cet événement, le street art, notamment à travers les fresques qui ornent désormais la ville d’Azemmour, accapare aussi bien l’attention que l’admiration des visiteurs.

Azemm’art, qui se tient du 10 au 13 mai, réunit pas moins de 50 artistes locaux et internationaux de différentes générations. Il connaît également la participation d’un groupe de jeunes artistes talentueux dans le domaine de la peinture et de l’art urbain. L’occasion de célébrer à la fois les grands talents et ceux plus jeunes, tous ayant contribué à embellir la ville en ornant ses murs de fresques et de créations visuelles variées, dignes de son histoire et de sa mémoire.

Les fresques murales sont les stars de cet événement. Il s’agit de créations qui poussent à repenser la relation entre l’art et l’espace public et comment l’art peut devenir un moyen de communication avec les habitants, jouant pleinement son rôle d’intermédiaire visuel embellissant la vie des gens, apportant de la joie dans leurs cœurs et les faisant rêver d’un avenir meilleur.

Ces œuvres ont amené les artistes à explorer les mondes de la vieille ville d’Azemmour, à arpenter ses terres et rues et ses murs, les transformant en espaces à la fois imaginaires et réalistes, où ils ont apporté un ensemble d’idées et de réflexions liées à notre monde contemporain.

La première édition d’Azemm’art se veut fondatrice pour celles à venir, visant à encourager l’art dans la ville d’Azemmour et à travailler sur la création d’une image différente, digne de son statut, en s’appuyant sur son histoire et sa mémoire, a déclaré pour Le360 Mounir El Halou, membre de l’équipe organisatrice.

Azemm’art se veut ainsi un espace de dialogue et d’ouverture où les artistes peuvent s’exprimer librement et échanger avec les visiteurs dans une ambiance conviviale et créative, poursuivent les organisateurs, ajoutant qu’il s’agit également de mettre en valeur la ville et d’en faire un lieu incontournable pour les amateurs d’art et de culture.