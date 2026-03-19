Des villes et des spots (EP4). Oujda: entre mémoire et renouveau touristique

Au cœur de la région de l’Oriental, la ville d’Oujda s’impose fièrement, forte de son histoire millénaire et de son dynamisme renouvelé. La cité conjugue l’authenticité du passé à la vitalité du présent et s’ouvre pleinement aux visiteurs, en tant que capitale régionale et porte du Maroc vers ses espaces méditerranéen et maghrébin.

Dans les ruelles de la médina, les vieilles murailles exhalent un parfum d’histoire. Bab Sidi Abdelwahab s’impose comme l’un des monuments les plus emblématiques d’Oujda, témoin de siècles de transformations et gardien de la mémoire d’une ville qui a forgé sa grandeur au fil des âges.

Non loin de là, Bab El Gharbi se dresse, majestueuse, évoquant les strates d’une histoire urbaine et culturelle profondément ancrée, reflet de la richesse civilisationnelle de cette métropole de l’Oriental. Entre ces monuments et d’autres vestiges, se dessine l’identité d’Oujda, ville de patrimoine où se mêlent arts populaires, musique andalouse et héritage social.

«Oujda se distingue par son histoire millénaire et la richesse de son patrimoine, particulièrement dans sa médina, véritable cœur historique. Autant d’atouts qui en font l’une des principales destinations touristiques de la région», souligne Amine El Abdellaoui, directeur régional du tourisme de l’Oriental.

Oujda bénéficie de sa position stratégique et de sa proximité avec le principal aéroport de la région, ce qui facilite l’accueil des touristes nationaux et internationaux, et renforce son attractivité. «La ville ne mise pas uniquement sur sa profondeur historique, mais propose une offre touristique intégrée, comprenant une capacité d’hébergement notable, ainsi que des services de restauration, d’agences de voyages et de transport touristique», ajoute le professionnel.

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La ville joue également le rôle de pôle d’attraction à travers à la station touristique de Saïdia, accueillant des flux touristiques hors saison estivale, en provenance des provinces du sud de la région, dans une complémentarité qui dynamise le tourisme dans la zone.

Sur le plan du soutien à l’investissement, El Abdellaoui a évoqué le programme «Go Siyaha», qui vise à encourager la création de petites et moyennes entreprises dans les domaines de l’hébergement et de l’animation touristique, soulignant que plusieurs entreprises de la région ont bénéficié de ce programme, contribuant ainsi au renforcement et à la diversification de l’offre touristique.

Des programmes spécifiques sont également élaborés en partenariat avec le Centre régional d’investissement et le Conseil de la région de l’Oriental, en plus d’un projet de création d’une société régionale de développement touristique pour coordonner les efforts des secteurs public et privé.

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De son côté, Jawad Oufkir, gérant d’une unité hôtelière à Oujda, confirme que la ville connaît un développement notable de son infrastructure touristique, tant en termes de qualité de services que de diversité de l’offre hôtelière. Il indique que les professionnels misent sur la valorisation des atouts historiques et culturels de la ville pour attirer de nouvelles catégories de touristes, notamment durant les périodes de moindre affluence vers les destinations balnéaires.

«Le lien entre Oujda et la station touristique de Saïdia offre au visiteur une expérience complète, alliant le charme de la médina aux plaisirs de la côte méditerranéenne», souligne-t-il.

Ce professionnel de l’hôtellerie note que l’allongement de la saison touristique de Saïdia, passant de trois ou quatre mois à six ou sept mois par an, a eu un impact positif sur la dynamique touristique d’Oujda, notamment grâce à l’organisation de diverses manifestations et festivals.

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Ainsi, entre ses vieilles murailles et ses portes historiques, ses hôtels modernes et ses projets d’investissement prometteurs, Oujda écrit un nouveau chapitre de son histoire, celui d’une ville qui préserve son âme authentique tout en avançant avec confiance vers un avenir touristique plus radieux.