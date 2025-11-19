Nouvelle génération de Programmes de développement territorial intégré: les acteurs locaux débattent des priorités régionales à Oujda

Lors de la rencontre de concertation pour l’élaboration du Programme de développement territorial intégré, le 17 novembre 2025, à Oujda.

Acteurs institutionnels, élus, universitaires, opérateurs économiques et représentants de la société civile se sont réunis lundi à Oujda pour poser les bases d’un programme territorial renouvelé.

Cette rencontre, présidée par le wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda–Angad, M’hamed Atfaoui, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des hautes orientations royales contenues dans le discours du Trône du 29 juillet dernier, ainsi que le discours royal adressé au Parlement à l’occasion de l’ouverture de la première session de la cinquième année législative de la onzième législature.

Dans son allocution d’ouverture, le wali a affirmé que cette rencontre consultative constitue une étape importante dans le processus de développement local au sein de la préfecture d’Oujda–Angad. Il a souligné que le programme intégré de développement territorial doit être le fruit d’un travail collectif continu, fondé sur l’écoute de terrain, la large concertation et l’engagement sincère de tous les acteurs, en interaction directe avec les aspirations des citoyennes et citoyens.

Le programme intégré de développement territorial repose sur quatre axes principaux définis selon les besoins et aspirations de la population, à savoir le soutien à l’emploi, le renforcement des services sociaux de base, la gestion anticipative et durable des ressources en eau, ainsi que le lancement de projets d’aménagement territorial intégré.

Le wali, par ailleurs, a précisé que les rencontres directes et premières tournées de terrain organisées dans diverses communes urbaines et rurales ont permis d’identifier avec précision les besoins de la population, ainsi que les atouts et insuffisances du territoire.

Il a ajouté que ce diagnostic, enrichi par les recommandations issues de cette rencontre, permettra d’élaborer une vision claire de développement ayant un impact direct sur la vie des citoyens, contribuant à réduire les disparités territoriales et à consacrer la justice sociale. L’objectif, selon lui, est d’établir un plan réaliste et efficace, inspiré de l’esprit de proximité, reposant sur l’implication de toutes les composantes de la société locale et faisant du citoyen un acteur central et un partenaire de toutes les politiques publiques et programmes de développement.

Cette rencontre a été marquée par une présentation du secrétaire général aux affaires régionales de la wilaya de l’Oriental, Rachid Znati. Ce dernier a exposé le contexte général et la méthodologie d’élaboration du programme intégré de développement territorial, ainsi que ses objectifs, ses orientations, ses fondements et les spécificités de cette nouvelle génération de programmes.

Dans des déclarations à la presse, plusieurs participants ont souligné que cette nouvelle génération de programmes représente une opportunité pour renforcer le développement au niveau de la préfecture, exprimant leur volonté de contribuer efficacement, à travers des propositions constructives, à l’élaboration d’une vision de développement réaliste et cohérente pour l’avenir du territoire.

À noter que cette rencontre constitue le point de départ d’une série d’ateliers consultatifs consacrés à l’emploi, à l’eau, à la santé, à l’éducation et à l’aménagement territorial intégré. Elle s’inscrit dans une dynamique d’écoute, de concertation approfondie, de coordination des efforts, d’élargissement de la participation et de réflexion collective sur les moyens de bâtir un modèle local de développement durable, plus proche du citoyen et mieux aligné à ses aspirations.