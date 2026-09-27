Debdou célèbre l’Allaoui, héritage vivant de la région de Taourirt

Une troupe de musique traditionnelle de la région de l'Oriental dans le cadre de la 20ème édition du festival l’Allaoui, à Debdou. (M. Chellay/Le360)

L’art l’Allaoui poursuit sa présence dans la province de Taourirt, où la mémoire collective croise la diversité des expressions artistiques locales. Cette forme artistique constitue l’un des héritages les plus marquants liés à l’histoire de la région, transmis de génération en génération.

À Debdou, cet héritage retrouve un nouvel élan à travers la 20ème édition du festival l’Allaoui, organisée par l’association Ain Sbilia des arts populaires. L’événement coïncide avec la 13ème édition du festival amazigh Tafrent, donnant lieu à une manifestation culturelle qui réunit art, patrimoine et mémoire locale.

Pendant trois jours (du 25 au 27 septembre), Debdou a accueilli 22 troupes nationales représentant différentes régions du Royaume. Ce rendez-vous vise à faire revivre et à préserver les danses traditionnelles authentiques, parmi lesquelles l’Allaoui, le Mangoushi, le Mtelt et l’Ahidous, faisant du festival un espace de rencontre entre plusieurs styles artistiques qui reflètent la richesse et la diversité du patrimoine culturel marocain.

L’Allaoui ne se présente pas, dans cette manifestation, comme un simple spectacle destiné au divertissement, mais comme une composante de la mémoire collective que portent les rythmes et les mouvements collectifs. Il conserve une partie importante de l’histoire de la région, de la coexistence de ses composantes et de son métissage culturel.

Une réflexion académique

Cette dimension mémorielle a également été mise en avant à travers la table ronde scientifique organisée dans le cadre du festival, consacrée au thème: «Le rythme l’Allaoui... mémoire de la coexistence et affluents du métissage culturel à Debdou».

Lire aussi : Debdou, la vallée des mémoires entremêlées

Dans ce contexte, le festival a constitué une occasion de maintenir ce patrimoine présent dans le paysage culturel, en ouvrant la voie aux nouvelles générations pour découvrir ses composantes et ses expressions, contribuant ainsi à garantir sa continuité et sa transmission d’une génération à l’autre.

Ainsi, cette manifestation dépasse le cadre de la célébration artistique pour contribuer à mettre en lumière les atouts culturels, patrimoniaux et naturels de la ville de Debdou, et faire connaître sa mémoire historique. Elle participe également à la promotion du tourisme de montagne et du tourisme intérieur, faisant du patrimoine l’une des portes d’entrée pour faire découvrir la ville et ses potentialités.