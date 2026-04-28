Casablanca: le Théâtre de l’Hermitage, doté d’un budget de 50 millions de dirhams, ouvre ses portes le 15 mai

Après plusieurs années de chantier et un investissement de 50 millions de dirhams, le Théâtre de l’Hermitage s’apprête à lever le rideau. Ce nouveau pôle culturel, qui ouvrira officiellement ses portes le 15 mai 2026, ambitionne de s’imposer comme un acteur structurant de la scène artistique locale.

Désormais baptisé Centre régional de la musique et de l’art chorégraphique, ce complexe est né de la volonté du ministère de la Culture de doter la métropole d’une infrastructure à la hauteur de son dynamisme culturel. Pensé comme un espace pluridisciplinaire, le projet intègre un théâtre, un conservatoire dédié à la musique et à la danse, une médiathèque, ainsi que des espaces administratifs et des aménagements extérieurs, dans une approche globale de diffusion et de formation artistique.

La façade du théâtre de l'Hermitage. (Maquette)

Initialement estimé à 38,52 millions de dirhams, le projet a connu une trajectoire plus exigeante que prévu. Lancés à l’issue de l’ouverture des plis le 3 mai 2023, les travaux devaient être livrés dans un délai de 24 mois. Le chantier a finalement accusé près de deux années de retard, portant l’enveloppe globale à 50 millions de dirhams.

Au terme de ce processus, le résultat se veut à la hauteur des ambitions affichées. Les initiateurs du projet n’hésitent pas à qualifier l’édifice de «véritable joyau architectural», appelé à marquer durablement le paysage culturel de la métropole.

Placée sous la tutelle du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, l’infrastructure a été réalisée sous la maîtrise d’ouvrage déléguée de Casa Aménagement.

Le Festival Marocain de la Musique Andalouse pour inaugurer la salle

Pour inaugurer cette nouvelle scène, le choix s’est porté sur un rendez-vous hautement symbolique. La 4ème édition du Festival Marocain de la Musique Andalouse donnera le coup d’envoi les 15 et 16 mai 2026 à 20h30, inscrivant d’emblée le lieu dans la continuité du patrimoine musical marocain.

Ce positionnement n’est pas anodin. Il traduit une volonté claire de valoriser les expressions artistiques traditionnelles tout en leur offrant un écrin contemporain. «Cette quatrième édition du Festival Marocain de la Musique Andalouse s’inscrit dans l’engagement de l’AMMA (association marocaine de la musique andalouse) pour faire de la culture et du patrimoine musical marocain un réel levier de développement et de rayonnement durable», souligne Fatima Mabchour, présidente fondatrice de l’AMMA.

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Deux soirées d’exception, pensées comme une immersion dans les grandes traditions de la musique andalouse, réuniront à Casablanca quelques-unes des figures les plus emblématiques du genre, venues de différentes régions du Royaume.

La première soirée, vendredi 15 mai, mettra à l’honneur plusieurs formations de référence. L’Orchestre Andalou de Rabat, dirigé par le maître Mohamed Amine Debbi, partagera la scène avec la voix légendaire de Haj Mohamed Bajeddoub et la virtuose Bahaa Ronda. À leurs côtés, l’Orchestre Andalou de Tétouan, sous la direction de Fahd Benkirane, viendra enrichir cette affiche, complétée par les prestations du ténor Hakim et du chanteur Bilal El Houaj.

Le samedi 16 mai, la programmation gagnera encore en intensité avec la présence du prestigieux Orchestre Andalou de Fès, dirigé par le grand maître Mohamed Briouel, accompagné de la chanteuse Chaimae Imran. La soirée sera également marquée par la participation du groupe mythique Nass El Ghiwane, figure incontournable du paysage musical marocain, aux côtés d’autres surprises encore tenues secrètes.