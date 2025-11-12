Casablanca. Du culte à l’événementiel, la difficile reconversion de la Cathédrale du Sacré-Cœur

Gérée par Casa Event et Animation, la cathédrale du Sacré-Cœur de Casablanca accueille des évènements depuis sa rénovation. (A.Gadrouz/Le360)

Construite en 1930 par l’architecte français Paul Tournon, la Cathédrale du Sacré-Cœur demeure l’un des symboles architecturaux de Casablanca. Ancien lieu de culte catholique jusqu’en 1956, elle mêle avec élégance gothique et art déco, avec ses lignes verticales puissantes et ses vitraux stylisés.

Rénovée et réhabilitée après huit années de travaux, elle a été confiée à Casa Events et Animation, société sous tutelle de la ville, chargée d’en assurer la gestion et la valorisation. «Pour nous, c’est avant tout un lieu qui reçoit du monde, un espace à découvrir ou à redécouvrir», explique Mohammed Jouahri, directeur général de Casa Events.

Depuis sa réouverture, le lieu accueille une multitude d’événements -expositions, lancements commerciaux, salons- mais peu de concerts ou de rendez-vous de création artistique. La raison? Une acoustique difficile qui empêche toute programmation musicale régulière. «Nous travaillons à y remédier», assure Jouahri. «D’ici la fin de l’année, nous équiperons le lieu d’une scène, d’un système de sonorisation et de mobilier adaptés.»

Cette mise à niveau permettra de diversifier les usages, mais pourrait aussi s’accompagner d’une hausse des tarifs de location. Plusieurs artistes dénoncent déjà des coûts élevés, qui grimpent à près de 100.000 dirhams pour une exposition de deux jours, en week-end. Le directeur général nuance: «Les tarifs s’adaptent et nous ne sommes pas plus chers que les hôtels.»

Casa Events promet une nouvelle vie culturelle à l’ancienne cathédrale, mais l’édifice parviendra-t-il à redevenir un véritable lieu de création et de diffusion artistique au cœur de Casablanca?