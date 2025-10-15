Comediablanca: Gad Elmaleh, Oualas, Jalil Tijani et Meryem Benoua à l’assaut de l’Olympia

En deux ans à peine, Comediablanca est passé du statut de jeune festival casablancais à celui d’ambassadeur international du stand-up marocain et africain. Porté par l’agence de production Tendansia, ce phénomène de l’humour lancera sa tournée mondiale 2025-2026 le 22 décembre prochain sur la scène emblématique de l’Olympia à Paris.

Né dans l’effervescence culturelle de Casablanca, Comediablanca s’est imposé dès sa première édition comme un rendez-vous incontournable de l’humour au Maroc. En seulement deux éditions, plus de 11.000 spectateurs ont assisté aux spectacles, attirés par un format qui mêle talents émergents et humoristes reconnus comme Roman Frayssinet, Ilyes Djadel ou Elena Nagapetyan.

Lire aussi : Info360. Comediablanca s’exporte à l’international: une tournée ambitieuse en décembre

Le choix de l’Olympia comme point de départ n’est pas anodin: il symbolise la montée en puissance du festival et son entrée sur la scène internationale. Pour cette date inaugurale, Gad Elmaleh, enfant de Casablanca et figure mondiale du stand-up rejoint l’aventure. À ses côtés, un plateau qui reflète la diversité de la nouvelle scène comique afro-européenne:

Gad Elmaleh (Maroc): figure internationale, entre introspection et humour universel;

Oualas (Maroc/Côte d’Ivoire): fondateur du festival «Afrique du Rire» et star du stand-up ivoirien;

Jalil Tijani (Maroc): chroniqueur de la société marocaine avec un humour acéré;

Meryem Benoua (Maroc/France): une voix scénique engagée et théâtrale;

Mimo Lazrak (Maroc): l’une des nouvelles plumes montantes du stand-up;

Ethan Lallouz (Maroc): jeune talent aux influences hybrides;

John Sulo (Sénégal/France): révélation de Canal+ et maître de l’improvisation;

Sarah Lélé (Cameroun/Belgique): humour frontal, identité plurielle et finesse sociale.

Après Paris, la tournée traversera plusieurs continents avec des étapes prévues à Bruxelles, Montréal et Abidjan, avant un retour à Casablanca pour une nouvelle édition.

Avec cette tournée internationale, Comediablanca exporte un humour pluriel, moderne et sans frontières. Il s’affirme à la fois comme vitrine artistique, tremplin pour les talents émergents et vitrine du soft power marocain. Le rire, ici, devient un langage commun entre les cultures.