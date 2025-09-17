Culture

Info 360. Comediablanca s’exporte à l’international: une tournée à 9 millions de dirhams en décembre

Saad Lahjouji, président et co-fondateur du Comediablanca.

Après seulement deux éditions à Casablanca, le festival d’humour Comediablanca franchit une nouvelle étape. Soutenu par Gad Elmaleh et Roman Frayssinet, l’événement part en tournée internationale dès décembre 2025, avec une première date à l’Olympia de Paris avant de faire escale à Abidjan, Bruxelles, Montréal et Marseille.

Par Qods Chabâa
Le 17/09/2025 à 12h15

Gad Elmaleh l’avait laissé entendre, Saad Lahjouji le confirme: Comediablanca prend son envol au-delà des frontières. Le festival d’humour, lancé à Casablanca il y a deux ans à peine, démarre sa première tournée internationale le 23 décembre 2025 à l’Olympia de Paris, salle mythique où se produiront pendant une heure et demie Oualas, Meryem Benoua, Jalil Tijani, Sarah Lele, Mimo Lazrak, Ethan Lallouz et John Sulo.

Mais une question s’impose: quel rôle tiendra Gad Elmaleh dans cette aventure? Selon Saad Lahjouji, président et co-fondateur de Comediablanca, l’humoriste marocain sera associé à la direction artistique. «Gad Elmaleh veut aujourd’hui s’attaquer à la transmission. Accompagner les jeunes talents marocains est une mission qui lui tient réellement à cœur», souligne-t-il. Après avoir suivi de près la deuxième édition du festival en juin dernier au complexe Mohammed V, Gad Elmaleh a proposé son soutien pour en renforcer la dimension artistique.

L'affiche de la tournée de Comediablanca.

Autre renfort de taille: Roman Frayssinet, figure montante de l’humour francophone, très impliqué dans l’organisation de la tournée. Celle-ci passera par Abidjan, Bruxelles, Montréal et s’achèvera à Marseille en septembre 2026. «Les artistes programmés, je les ai rencontrés au fil de mes déplacements dans différents festivals. Leur sélection a également été guidée par les recommandations de Gad El Maleh et de Roman Frayssinet », précise Lahjouji.

Lire aussi : Plongée au cœur de Comediablanca: le festival du rire qui a conquis Casablanca

Pour donner vie à ce projet, un budget estimé entre 8 et 9 millions de dirhams sera mobilisé, couvrant le marketing, la communication et la logistique. L’organisateur espère par ailleurs un appui institutionnel, notamment de la part du ministère de la Culture et de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), afin d’accompagner cette vitrine culturelle inédite du Maroc à l’international.

