Comediablanca à la cathédrale du Sacré Cœur de Casablanca

ComediaBlanca, un nouveau festival du rire se tiendra les 17 et 18 mai à Casablanca.

Un festival de l’humour pose ses valises à la cathédrale du Sacré Cœur de Casablanca. Comediablanca, c’est de cela dont il s’agit, est prévu le 17 et 18 mai dans cette enceinte transformée en espace culturel. Un programme très éclectique, où l’on retrouve des artistes talentueux tels que Mohamed Bassou, Rachid Rafik, Oussama Ramzi, ainsi que le tandem Driss et Mehdi.

Les amateurs d’humour francophone ne seront pas en reste, puisque des shows sont prévus en langue française avec Asmaa El Arabi, Elena Nagapetyan, Artus, Mimo Lazrak, Redouanne Harjane et Ilyes Djadel, ce dernier sera présent à Casablanca juste avant son très attendu passage à l’Olympia de Paris.

Les spectateurs pourront également faire escale au village du festival, avec ses food trucks gourmands et son espace de jeux vintage qui invite à la détente et au partage avant et après les spectacles.

Les Horaires

⦁Vendredi 17 mai: ouverture des portes du village à 17h et de la cathédrale à 20h, avant le début du spectacle à 21h.

⦁Samedi 18 mai: l’aventure recommence dès 15h pour le village, avec une soirée qui promet tout autant de rires et d’émotions dès 21h.

Les Tarifs

⦁17 Mai: 200 dirhams Silver | 350 dirhams Gold | 550 dirhams Platinum

⦁18 Mai: 400 dirhams Silver | 600 dirhams Gold | 800 dirhams Platinum

⦁Pass 2 soirées: 550 dirhams Silver | 900 dirhams Gold | 1300 dirhams Platinum