Culture

Bob Maghrib, le showcase du retour comme si vous y étiez

Le premier showcase marquant le retour de Bob Maghrib au Studio des Arts vivants. (S.Bouchrite/Le360)

Bob Maghrib a officiellement signé son grand retour lors d’un showcase privé au Studio des Arts Vivants de Casablanca le 1er avril. Douze ans après sa naissance et plusieurs années de silence, le groupe qui avait fusionné reggae et sonorités marocaines est bel et bien de retour et vise les grandes scènes.

Par Qods Chabâa et Said Bouchrite
Le 04/04/2026 à 12h00

Une centaine d’invités, mélomanes, directeurs artistiques et tourneurs, ont assisté à la renaissance officielle de Bob Maghrib au Studio des Arts Vivants de Casablanca. La preuve était vivante, le lion aux couleurs jamaïcaines, mascotte emblématique du groupe, prêt à rugir à nouveau.

Derrière ce retour très attendu, trois noms: Adil Hanine, Foulane Bouhcine et Anas Chlih. C’est notamment l’insistance de Foulane Bouhcine qui a convaincu Adil Hanine, ex-batteur de Hoba Hoba Spirit, de relancer l’aventure. «Il n’arrêtait pas de me demander quand nous allions relancer Bob Maghrib. Il me disait que ça serait très regrettable que ce projet soit mort à jamais», a-t-il confié à Le360.

Bob Maghrib a vu le jour en 2011, sous l’impulsion de Hicham Bahou et Hicham Bajjou. Jusqu’en 2014, le groupe avait marqué la scène musicale marocaine en fusionnant l’esprit de Bob Marley et les sonorités reggae avec des instruments traditionnels marocains. Des passages remarqués à L’Boulevard, à Visa For Music et dans plusieurs festivals à l’étranger avaient assis leur réputation.

Lire aussi : Interview. Le retour de Bob Maghrib, Adil Hanine nous dit tout

C’est aussi dans ce cadre qu’est né un instrument unique: le witar, une guitare électrique revisitée conçue par le bassiste Anas Chlih lors d’une résidence artistique au Boultech en 2011. «C’est une renaissance qui me tient à cœur. C’est là où le witar est né. C’est la meilleure expérience pour moi», déclare-t-il.

Ce concert inaugural n’était volontairement pas accessible au public. L’événement visait spécifiquement les tourneurs, les directeurs artistiques et les médias. Bob Maghrib voit grand et vise désormais les plus grandes scènes.

Par Qods Chabâa et Said Bouchrite
Le 04/04/2026 à 12h00
#Bob Maghrib#Adil Hanine#Anas Chlih#Foulane Bouhcine#EAC L'Boulevard#L'boultech#Concert#Studio des arts vivants

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