Après Rabat et Paris, Noor Ikken confirme son succès avec «Nous étions une île»

Noor Ikken confirme son succès avec «Nous étions une île». Ce deuxième opus, qui prolonge «Le Premier Été», l’un des grands succès de 2024, confirme l’éclosion d’une voix littéraire singulière et sensible.

Un mois d’avril riche en rencontres

Le mois d’avril a été particulièrement intense pour l’autrice, qui a d’abord rencontré son public parisien lors de sa toute première participation au Festival du Livre de Paris. Noor Ikken y a offert une dernière signature de «Le Premier Été», avant de réserver au public marocain la primeur de son nouveau roman.

Un accueil chaleureux du public marocain

À Rabat, l’accueil enthousiaste n’a pas déçu: sollicitée à plusieurs reprises, Noor Ikken a présenté «Nous étions une île» sur le stand de l’Institut Français, lors du Book Club du Matin, ainsi qu’à la salle Hiwar, sous l’égide du ministère de la Culture, où elle a échangé avec de nombreux étudiants.

Chaque rencontre a été l’occasion de constater la forte résonance émotionnelle de son œuvre, ainsi que l’attachement du public à ses personnages et à sa plume, à la fois vive, incisive et profondément humaine.

Un roman au souffle intime et universel

Entre tendresse, colère sourde et quête de liberté, «Nous étions une île» poursuit l’exploration sensible de l’adolescence marocaine des années 80. Noor Ikken confirme ici son talent unique pour capturer le tumulte des cœurs jeunes et les failles silencieuses d’une époque en mutation.

«Nous étions une île» prolonge le souffle enivrant de Le «Premier Été» et plonge dans les remous du temps, là où l’innocence se heurte aux silences et où les certitudes vacillent. Ce qui semblait immuable – l’amitié, l’amour, la promesse de lendemains radieux – se heurte aux contours flous de l’âge adulte.

Entre souvenirs ensoleillés et ombres grandissantes, Noor Ikken dresse une fresque où l’histoire intime de chacun éclaire la mémoire collective d’une époque. Avec la même plume vive et incisive, elle explore les failles et les espoirs de ceux qui, un jour, ont cru être à l’abri du monde. Après le succès de «Premier Été», Noor Ikken confirme ici son talent unique pour saisir l’essence des âmes et le vertige du temps qui passe.

Extrait

«Même si le chemin est escarpé, elle le jure, la main sur son cœur blessé, elle finira par atteindre la liberté. Coups de pied sur tout ce qui définit une fille de gens bien élevée et elle frappe sa table de chevet pour se le prouver. La lampe tombe en éclats sur le sol. Elle continue à la piétiner, de plus en plus vite, de plus en plus fort. Elle la voudrait en miettes, en poudre pillée, représailles contre les barreaux imaginaires qui se sont dressés autour d’elle. Les pas de sa mère qui font demi-tour dans le couloir et s’immobilisent, sans rien dire, dans sa chambre, figent sa crise de fureur. Elle arrête. Ça ne sert à rien. Elle ne peut que faire semblant d’être docile pour le moment. Elle se penche sur les débris de la lampe comme pour constater les dégâts et s’excuse : — Pardon, je ne l’ai pas fait exprès.»