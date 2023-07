«Alia in Marrakech», la nouvelle websérie qui dévoile les facettes cachées de la ville ocre

Le théâtre Meydene à Marrakech a abrité vendredi 7 juillet l’avant-première de la websérie «Alia in Marrakech». Écrite et réalisée par Aouatefe Lahmani et produite par M Avenue, cette nouvelle production estivale promet d’immerger les spectateurs dans la vie trépidante de la ville ocre.

«Alia in Marrakech» vise à toucher un large public. Une attention particulière est portée aux Marocains résidant à l’étranger, qui ont l’opportunité de redécouvrir leur pays d’origine et de se reconnecter avec les charmes de Marrakech, sa modernité et son ambiance chic et luxueuse.

Les téléspectateurs découvriront ainsi Alia, une femme franco-marocaine passionnée de mode et pleine d’humour qui se rend à Marrakech pour se reposer. Lorsqu’elle découvre la M Avenue, elle est transportée dans des univers captivants grâce au parcours immersif du Meydene.

Tout au long de ses aventures au M Avenue, Alia devient le témoin privilégié des possibilités infinies qu’offre ce lieu. Elle découvre que la M Avenue est bien plus qu’une simple destination shopping & sorties, mais un espace où la créativité et l’expression de soi sont encouragées. Que ce soit à travers la mode, l’art, la musique ou d’autres formes d’expression, et surtout un nouveau poumon touristique de la ville de Marrakech.

Les épisodes de la websérie seront diffusés sur les comptes Instagram du M Avenue, d’Aouatefe Lahmani et sur sa chaîne YouTube.