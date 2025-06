«Air d’enfance» ou la mélodie de la survie du patrimoine musical marocain

Fatiha Belaïachi El Metiouy et sa fille Hafsa Maâninou ont lancé le tout premier livre audio interactif pour enfants, intitulé «Air d’enfance». (S.Kadry/Le360)

Mues par le désir de connecter les générations actuelles à leur patrimoine, la Marocaine Fatiha Belaïachi El Metiouy et sa fille Hafsa Maâninou ont lancé «Air d’enfance». Ce livre audio interactif est une première au Maroc, une initiative culturelle originale destinée aux enfants.

Signé de la marque «Bassidi et Nana», ce livre audio disponible sur internet au prix de 250 dirhams, regroupe une vingtaine de comptines dont Jrada Malha, Qitati Saghira, Madrasti Al Hilwa, Fil Boustan, A chtatata, Nini ya Momo.

Ce livre, aboutissement d’une année de travail conjoint entre la mère et la fille, est une alliance réussie entre le plaisir de la lecture, la richesse de l’écoute et une interactivité pensée pour l’enfant. Les jeunes lecteurs peuvent ainsi gérer la lecture des chansons en toute autonomie, d’un simple clic. L’ensemble est magnifié par des illustrations fidèles à la mémoire collective marocaine.

Fatiha Belaïachi, à l’origine du projet, nous explique: «L’idée m’est venue d’un constat simple: en jouant et en chantant avec mes petits-enfants, je me suis retrouvée à fredonner avec eux des chansons françaises ou étrangères. Et là, j’ai réalisé que nous, les adultes, avons peu à peu oublié les chansons de notre propre enfance. Elles sont en train de disparaître de notre mémoire collective».

Et de poursuivre: «Ces chansons qui apportaient de la joie et accompagnaient notre enfance s’effacent progressivement. Avec le départ de nos mères et de nos tantes, c’est tout un pan de notre patrimoine qui s’éteint.»

Hafsa Maâninou, la conceptrice du livre, révèle que l’idée du projet a germé d’une observation personnelle: ses enfants maîtrisaient parfaitement des chansons françaises ou espagnoles, mais ignoraient totalement le patrimoine musical marocain. «J’ai réalisé notre part de responsabilité en tant que parents», explique-t-elle. «Nous n’avons pas su leur transmettre ces chansons, ni de manière engageante, ni via un format qui leur corresponde.»

C’est ainsi qu’est né «Air d’enfance», un outil interactif permettant aux enfants d’écouter, de manipuler et de choisir leurs chansons comme ils le font avec les produits numériques actuels. L’objectif est qu’ils s’approprient ce patrimoine musical avec enthousiasme.

Hafsa poursuit: «Nous voulions que l’enfant sente que ce livre lui appartient, qu’il puisse en choisir les chansons, les arrêter, les relancer, tourner les pages à son rythme. Cette interactivité crée un lien affectif et renforce son attachement à ce patrimoine.»

Selon de nombreux témoignages reçus par la famille, l’effet du livre dépasse largement le cadre des enfants. Ce sont les parents et les grands-parents qui ont été les plus bouleversés. «Certains ont fondu en larmes en entendant une chanson que leurs grands-mères leur chantaient. D’autres ont dit avoir eu l’impression de revivre leur enfance», confie Hafsa.

Le livre devient ainsi un pont émotionnel entre les générations. Les aînés transmettent leur héritage musical aux plus jeunes, tout en partageant avec eux des moments de nostalgie et de complicité. Les enfants découvrent, quant à eux, que leur culture a une voix, une forme et une vraie valeur.

L’ambition du projet s’étend bien au-delà de la simple musique. «Initialement, nous pensions nous limiter aux chansons. Mais nous avons réalisé que ce format offrait une opportunité unique de transmettre un patrimoine bien plus vaste: contes, jeux populaires, traditions et proverbes», souligne Hafsa. Son rêve est clair: que ce livre trouve sa place dans chaque foyer marocain, initiant une série exhaustive et interactive dédiée à la préservation et à la transmission de la mémoire marocaine aux générations à venir.