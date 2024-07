Opération de don de livres: 35.000 ouvrages offerts à des jeunes défavorisés en 3 ans

Après 2021 et 2022, avec chaque saison 10.000 livres offerts, l’année scolaire 2023-2024 a battu ce record offrant ainsi plus de 15.000 livres dans pas moins de 87 établissements scolaires, dans de nombreuses régions du pays, du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest. Ainsi, l’objectif de fournir de nombreux lycées d’un grand nombre de livres pour les aider à constituer leur bibliothèque interne et permettre aux élèves de lire et d’avoir accès à plus de connaissance est largement atteint et dépassé, avec l’engagement sans faille des équipes d’African Global Health (AGH), Loterie nationale et Orion Productions.

«Je suis très heureuse, parce que vous m’avez offert un livre et pas un sandwich, comme lorsque des personnes sont venues nous rendre visite, il y a de cela quelques années. Nous n’avons pas faim, mais nous avons soif de lire et d’apprendre», a répondu cette jeune fille de 15 ans originaire de Taza, passionnée par la lecture et qui n’a pas les moyens d’en acquérir et n’en trouve pas dans son établissement scolaire. Cette jeune Marocaine digne et fière est repartie chez elle, ce jour-là, avec 15 livres dédicacés pour les lire chez elle et commencer à constituer sa bibliothèque à domicile.

«C’est mon rêve d’avoir des livres chez moi, dans une petite bibliothèque. Ici, le seul loisir que j’ai c’est la lecture. Je lis de tout, de vieux journaux ou quelques magazines que je trouve, mais là, avec ces livres, j’ai un petit trésor», ajoute-t-elle, avec un beau sourire.

«Une action importante»

Il faut dire que c’est pour ce type de rencontres et pour ce type d’émotions que les équipes réunies derrière cette action continuent d’y croire et de poursuivre leur objectif de rendre heureux 100.000 jeunes Marocains.

Dans chaque lycée visité, c’est le même constat qui est fait. «Tout le monde est heureux, et ce, pour diverses raisons. Certains directeurs nous ont assurés que personne n’a jamais frappé à leur porte ni pour leur demander ce qui leur manque, encore moins pour leur offrir quoi que ce soit. Là, nous leur offrons de quoi constituer une petite bibliothèque, avec un espace de lecture dédié. Ces 200 livres offerts ne sont qu’un début pour chaque établissement qu’on a sensibilisé pour travailler, main dans la main, et finir à terme par avoir un bel espace de lecture dans chaque établissement visité», explique Dr Imane Kendili, psychiatre, addictologue et présidente d’AGH, qui sait à quel point la lecture est importante pour les enfants et les jeunes.

Pour le directeur du Lycée Mostapha El Maani, à Hay Mohammedi, c’est là une action importante à un moment où l’on a besoin de faire front commun contre la déperdition des belles habitudes de lecture qui ont caractérisé les générations précédentes. «Notre souci est commun: accompagner ces jeunes le plus loin possible et leur offrir le meilleur de nous-même en les encourageant, en allant vers eux, en les écoutant et en les guidant pour leur inculquer de bonnes habitudes, comme l’amour du livre, qui reste le meilleur ami de l’Homme», souligne ce responsable.

Le même sentiment est partagé par les directeurs et directrices que les équipes de AGH ont rencontrés: pour eux, la lecture est un outil de développement humain infaillible. Dans un contexte où les nouvelles technologies ont envahi la société marocaine, la lecture a payé un lourd tribut à tous ces gadgets connectés, qui, utilisés à bon escient, peuvent aussi être d’excellents moyens d’avoir accès à la lecture pour apprendre, enrichir ses connaissances et son vocabulaire, en apprenant d’autres langues aussi.

Pour Najat Belghali, auteure et militante sociale dans la région de l’Ourika, les choses sont claires: «Grâce à cette action citoyenne, nous avons reçu deux lots de 200 livres destinés à notre bibliothèque. Ils sont aujourd’hui à la disposition d’un grand nombre de jeunes qui veulent avoir accès à la lecture et qui ne pouvaient trouver des livres gratuits pour les aider à apprendre et à se cultiver».

C’est le même sentiment à Ouazzane et à Guelmim, tout comme à Skhour Rehamna et ailleurs où les élèves ont manifesté leur joie en prenant des photos et en partageant via les réseaux sociaux leur présence à la distribution de livres qui a eu lieu dans leur lycée: «Nous nous sentons valorisés. Venir nous voir de Casablanca et de Rabat pour nous offrir des livres, des stylos et des calepins, c’est une chose que je n’oublierai jamais, parce que j’aime la lecture et je n’ai pas les moyens d’en acheter comme je le souhaite. Aujourd’hui, je suis rassuré, car pour les deux prochaines années, j’ai assez de choix pour lire et surtout découvrir les auteurs marocains».

Faire découvrir les écrivains marocains

En effet, pour AGH et ses partenaires, cette action vise aussi à faire connaître de nombreux auteurs marocains en offrant des exemplaires de leurs œuvres à des élèves qui ne les connaissent pas. «J’ai toujours trouvé quelque peu aberrant que l’on propose aux enfants et aux jeunes Marocains des œuvres étrangères à lire sans les initier à la découverte des écrivains marocains. C’est une excellente chose de lire Maupassant, Hugo, De Musset et d’autres écrivains de grand acabit, mais les jeunes Marocains ont aussi le droit de lire les auteurs nationaux, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, pour découvrir les univers multiples de tous ces écrivains qui ont déjà une belle production derrière eux et qui peuvent apporter beaucoup à la jeunesse marocaine, à travers des livres qui puisent au cœur de la société marocaine leurs propos et leurs points de vue », souligne l’écrivain Abdelhak Najib, qui a initié en 2020, en pleine pandémie, cette action solidaire pour permettre aux jeunes d’avoir des livres entre les mains.

Abdelhak Najib ajoute que, pour l’année solaire 2024-2025, c’est une action destinée aux provinces du Sahara marocain, qui va sillonner Dakhla, Laâyoune, Smara, Lagouira, Boujdour, Tan-Tan et Sidi Ifni pour rencontrer les jeunes du sud du Royaume et leur offrir des livres dans un élan de solidarité entre tous les Marocains.