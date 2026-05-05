Aide à la production cinématographique: «La punition» d’Ismaël Ferroukhi rafle la mise avec 3.9 millions de dirhams

La Commission d’aide à la production des œuvres cinématographiques a achevé sa première session de l’année 2026, tenue du 20 au 30 avril, sous la présidence du metteur en scène Amine Nasseur. Les délibérations ont abouti à la sélection de vingt-huit projets répartis entre longs métrages, courts métrages, documentaires et contributions à l’écriture de scénario.

La commission, composée de Bouchra Mazih, Chanaz El Akrichi, Seloua El Gouni, Zineb Wakrim, Khadija Feddi, Sidi Mohamed Essaoudi, Sidi Mohamed Drissi, Abdekarim Douichi et Fouad Challa, a passé en revue un volume important de candidatures. Dans la catégorie fiction et documentaire, trente-neuf projets de longs métrages, six projets de courts métrages, cinq projets de documentaires et deux documentaires candidats à l’avance sur recettes après production ont été soumis à son examen, auxquels s’ajoutent sept projets pour la contribution à l’écriture de scénario. La catégorie dédiée à la culture, l’histoire et l’espace sahraoui hassani a quant à elle réuni vingt-neuf projets de documentaires.

C’est le projet La punition d’Ismaël Ferroukhi, présenté par Iffilms Productions, qui décroche la dotation la plus élevée de cette session avec 3.900.000 DH au titre de l’avance sur recettes avant production. Les oiseaux du cimetière de Madane El Ghazouani, porté par Cygnus Productions, suit avec 3.500.000 DH.

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Trois projets se voient accorder un montant identique de 3.000.000 DH chacun. Il s’agit de Ce passé-là ou le loup noir, réalisé par Amna et Jilali Ferhati pour Heracles Productions, de The last lesson de Farid Regragui pour Rabat MP et de Bin lemdoune de Mohammed Mounna pour Plot Pictures.

Dans la catégorie documentaire, le projet Rouicha d’Abdelkrim Benzoua, présenté par Gala Prod, bénéficie d’une avance de 1.000.000 DH. Tombes sans épitaphes de Charqui Ameur, porté par Art Now Prod, reçoit pour sa part 800.000 DH.

Cinq courts métrages obtiennent chacun 180.000 DH. Viva l’aita de Reda Lahmouid est produit par LK Films. La nuit du père de Rachid Boutounes est présenté par Maya Media. Amutl de Fatine Khalkhal est porté par Gala Prod. Une nuit particulière de Youssef Barrada est soutenu par Jana Prod. Enfin, Tenghity, le poème interdit d’Intissar El Azhari est présenté par On Set Productions.

Sept projets bénéficient d’une aide de 80.000 DH chacun au titre de la contribution à l’écriture de scénario. Sont concernés La piste de Mohcine Nadifi pour Ellipsis, Hakimi de Marouane Khayyari pour Laboratoires cinématographiques et technologiques, Seisme signé par Zakia Tahiri, Leyna Bouchaala Tahiri et Geoffroy Grison pour Made in Morocco Films, Cannot be bad d’Ouijdane Khalid et Ahmed El Yazid El-Kadiri pour On Set Productions, Amal d’Ismail Ait Lahcen pour 2i Film, Le transsaharien de Rahma El Madani pour Plein Cadres et Chant d’amour et d’exils d’Abdeslam Kelai pour Mouton Rouge Films.