Agadir: pourquoi le Carnaval Bilmaoun avance ses dates

La troisième édition du Carnaval Bilmaoun d’Agadir se tiendra finalement du 9 au 12 juin 2026. Face au coup d’envoi imminent de la Coupe du Monde de la FIFA et pour éviter un choc des ferveurs avec les Lions de l’Atlas, les organisateurs ont opté pour un avancement stratégique et logistique du calendrier.

Dans le paysage culturel marocain, ce carnaval s’est rapidement imposé comme un rendez-vous incontournable de la préservation du patrimoine immatériel amazigh. Célébrant la tradition séculaire de Boujloud, où les participants se parent de peaux de bêtes et de masques expressifs, l’événement attire chaque année des dizaines de milliers de spectateurs locaux et internationaux.

Initialement projeté pour mi-juin, le calendrier de cette troisième édition entrait en collision frontale avec la Coupe du Monde 2026, qui monopolise l’attention médiatique les jours où le Maroc joue.

Consciente qu’un chevauchement des dates aurait inévitablement nuit au festival, la direction de l’évènement a pris les devants.

Placée sous le thème «Bilmaoun, la joie aux rythmes amazighs» , cette édition réserve une programmation qui mêle héritage et création contemporaine. Des ateliers de fabrication de masques, des initiations à l’alphabet tifinagh, des concours de bandes dessinées, des expositions patrimoniales et des présentations artistiques ponctueront les journées festives. Un colloque international consacré au rôle des musées dans la préservation de Bilmaoun en tant que patrimoine immatériel se tiendra au cinéma Sahara.

Le jardin Ibn Zaidoun accueillera un village du carnaval composé de pavillons et d’expositions, tandis que la place Al Amal vibrera au rythme de soirées musicales animées par des figures de la chanson amazighe. Le point d’orgue des festivités sera la Marche de la joie et du spectacle, lorsque l’avenue Mohammed V se transformera en immense théâtre à ciel ouvert, où les défilés de troupes folkloriques traditionnelles côtoieront les créations de jeunes artistes venus de différentes régions du Royaume et de l’étranger, dans une explosion de couleurs, de rythmes et de masques.

Invitées d’honneur de cette édition, les Îles Canaries seront représentées par une délégation composée d’universitaires, d’experts, de troupes patrimoniales et d’exposants.

Au-delà de la simple audience, des impératifs d’ordre organisationnel et sécuritaire ont lourdement pesé dans la balance. Un événement d’envergure internationale comme ce carnaval exige la mobilisation massive des forces de l’ordre, des services de secours et des autorités locales. Or, la diffusion publique des matchs de la Coupe du Monde et la gestion des rassemblements de supporters dans les espaces urbains requièrent simultanément des dispositifs de sécurité stricts.