À bâtons rompus avec Larbi Ajbar, le méchant aux mille visages

Tel un caméléon du petit écran, Larbi Ajbar se fond avec aisance dans la peau de personnages malveillants, laissant une empreinte indélébile dans l’esprit des spectateurs. Incarnant l’antagoniste de la série à succès «Aicha», diffusée chaque lundi à 22h00 sur Al Aoula, l’acteur fait osciller les spectateurs entre répulsion et fascination.

Larbi Ajbar a une manière particulière d’approcher ses rôles: il ne se contente pas de jouer les méchants, mais il leur insuffle une complexité et une profondeur qui vont bien au-delà de la surface. C’est ainsi qu’il parvient à créer des antagonistes qui ne sont pas simplement des stéréotypes, mais des personnages authentiques et captivants.

Au-delà de ses rôles, Larbi Ajbar révèle une sensibilité artistique qui dépasse les limites de l’écran. Il explore les nuances de ses personnages, cherchant à comprendre leurs motivations et leurs dilemmes intérieurs. Cette immersion dans les profondeurs de la psychologie de ses personnages lui permet de livrer des performances saisissantes, marquées par un jeu subtil et une présence magnétique.

C’est pour cette raison que la scénariste Fatine Youssoufi n’a pas hésité à lui proposer le rôle du méchant Larbi, notamment aux côtés de Fatima Harrandi, connue par son public comme «Rawya». Pour Larbi Ajbar, c’était le rêve de toute une vie qui devenait réalité, un rêve qu’il nourrissait depuis ses années d’étudiant à l’Institut supérieur d’art dramatique et d’animation culturelle (ISADAC). Cette collaboration restera gravée dans sa mémoire, empreinte d’émotions intenses et de fierté d’avoir pu travailler aux côtés d’une véritable icône du petit et du grand écran marocain.

Au-delà de la complicité de jeu, l’admiration de Larbi Ajbar pour Rawya transcende le scénario. Le talent inné de cette dernière pour improviser et ajouter sa propre nuance aux scènes a su émerveiller notre artiste.

Lorsqu’il s’agit des similitudes entre lui-même et son personnage dans la série, Larbi Ajbar insiste sur le fait que Larbi l’acteur est complètement différent de Larbi dans la série, et il n’a pas peur de le dire: il déteste son personnage. En ce qui concerne les méchants qu’il interprète dans plusieurs séries, Larbi Ajbar ne voit aucun problème à cela tant que les réalisateurs estiment qu’il les jouera avec brio. «Si l’on me propose un rôle de gentil, je mettrai tout mon talent pour le jouer à la perfection, afin de ne pas être confiné uniquement aux méchants.» Voilà qui est clair.

Quant à ses projets à venir, Larbi Ajbar vient de terminer le tournage d’une nouvelle série intitulée «Qabr Al-Hayat» (La tombe de la vie, ndlr) pour la chaîne Al Aoula. Cette série, réalisée par Younes Reggab et scénarisée par Nabil Mansouri, met en vedette plusieurs acteurs comme Ayoub Abounnasr et Sahar Seddiki.