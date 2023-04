Le réalisateur Driss Roukh déballe tout sur le succès de la série «Kayna Dourouf»

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la série «Kayna Dourouf» est un véritable «carton», cumulant 9 millions de téléspectateurs durant les deux premières semaines du ramadan et faisant l’unanimité sur les réseaux sociaux. Diffusée tous les jours sur Al Aoula, la série écrite par Bouchra Malak et réalisée par Driss Roukhe a su rassembler une audience aussi fidèle que grandissante.

«Depuis le début de sa diffusion, nous avons eu une majorité de réactions positives sur la série et cela nous réjouit», commente, tout sourire, l’acteur et cinéaste, qui n’en est pas à son coup d’essai. L’homme compte en effet à son actif un autre succès ramadanesque sur petit écran, la série «Bnat Al Assas», dont le casting composait déjà, il y a trois ans, le tandem Dounia Boutazout et Mouna Fettou.

Cette fois-ci, Driss Roukh a opté pour un thème osé, et pour le moins original: le vécu de pensionnaires d’une prison pour femmes, et la question de leur réinsertion dans la société.

Outre une écriture au cordeau, signée Bouchra Malak, il confie avoir capitalisé sur le choix de ses actrices.

«Le casting était un facteur primordial pour cette série. Il fallait le réussir et j’ai pu trouver des comédiennes qui se sont bien adaptées aux personnages», analyse-t-il pour Le360.

Au passage, Driss Rouchi est revenue sur la confection d’une scène intrigante, où la comédienne Raouiya, qui joue le rôle de Cheikha Fouzia, apparaît rajeunie de plusieurs années.

«J’avais le choix entre dénicher une comédienne jeune qui ressemble à Raouiya, ou recourir à des images de synthèse et à la technique de rajeunissement numérique (communément appelée “De-Aging”, NDLR) . Nous avons choisi la deuxième option et le résultat s’est avéré très satisfaisant», nous révèle-t-il.

En plus de Raouiya, Dounia Boutazout et Mouna Fettou, le casting de la série «Kayna Dourouf» rassemble une poignée de valeurs sûres de la télévision marocaine, dont Rafik Boubker, Samia Akariou, Oussama Bastaoui, Ibtissam Laaroussi.