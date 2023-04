Télé: le secret du succès de la série «Baba Ali» de Mustapha Achaouer

«Baba Ali» continue d’enthousiasmer les téléspectateurs, témoignant de son succès flamboyant. De plus, la moisson de succès de cette série scénarisée par Ahmed Ntama et réalisée par Mustapha Achaouer ne se limite pas aux chiffres d’audience élevés à la télévision, mais elle s’étend également à YouTube.

Le pitch? Au cœur d’un village amazigh où la nature foisonne et où le patrimoine marocain est roi, un homme ordinaire tente de trouver sa place dans un monde familial et social complexe. Inspirée par le légendaire Ali Baba, cette série captivante nous plonge dans les méandres d’une existence authentique, entre tradition et modernité.

Pourquoi tant de succès? Selon son réalisateur, Mustapha Achaouer, déjà, «Baba Ali» s’est donné comme objectif de valoriser la culture amazighe sous toutes ses coutures. La réussite de cette série s’explique également par d’autres facteurs. Tout d’abord, elle aborde des problématiques complexes qui touchent le milieu rural, offrant ainsi un regard poignant sur les relations entre individus et les enjeux sociétaux contemporains.

Ensuite, poursuit le réalisateur, les sujets liés à la culture amazighe et à la proximité créent un fort sentiment d’identification chez les téléspectateurs. Ces derniers se retrouvent aisément dans les personnages, qu’ils soient confrontés à des dilemmes familiaux, des difficultés professionnelles ou des défis personnels. C’est pourquoi les taux d’audience élevés ne sont que le reflet de l’identification des spectateurs aux protagonistes de cette série.

Mustapha Achaouer explique qu’il s’est inspiré d’«Ali Baba et les quarante voleurs», mais le développement de l’histoire fait bien plus que simplement évoquer des actes de vol ou de pillage. De plus, la série aborde les aspects de la vie, de la coexistence entre la communauté juive et la population, basée sur la tolérance et le respect, et de la lutte contre la radicalisation.

La série «Baba Ali» est un succès indéniable qui ne se limite pas aux chiffres d’audience. Elle est le résultat d’une recette savamment concoctée par Mustapha Achaouer, mélangeant habilement la culture amazighe, des problématiques sociales complexes, une forte identité de proximité, des personnages attachants et une narration intelligente et nuancée.

Bien plus qu’une simple série télévisée, c’est un reflet poignant de la vie contemporaine qui séduit les téléspectateurs par son authenticité et sa pertinence.