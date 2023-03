Dans les coulisses de la série «Tilila», programmée ce ramadan sur la chaîne Tamazight

Le ramadan à la télévision, c’est aussi sur la chaîne Tamazight. Faisant partie du bouquet de la SNRT, celle-ci programme, entre autres, la mini-série «Tilila» (liberté). Le360 a rencontré l’équipe de la série durant le tournage de quelques séquences dans une villa à Casablanca.

L’histoire tourne autour d’un personnage mitigé qui allie gentillesse et cruauté, interprété par Rajaa Kharmaz. «Tilila est fille d’une famille aisée, et elle a une sœur. Sa mère morte, elle vit avec son père dont elle est très proche et qui, à son tour, la chouchoute énormément», témoigne la comédienne qui, depuis 10 ans, travaille pour le compte de la chaîne Tamazight.

«C’est une fille très choyée. Elle vit en même temps l’amour et la jalousie. Elle aime un homme mais ne sait même pas qu’elle en est follement éprise car elle s’occupe du bonheur des autres et oublie le sien», souligne, pour sa part, le réalisateur dans une déclaration pour Le360.

La célèbre chanteuse amazighe Khadija Atlas partage également l’affiche de cette mini-série de quatre épisodes. Elle déclare à ce propos: «C’est un personnage intelligent qui me ressemble un peu, car elle représente la femme amazighe militante, patiente et heureuse.»