Saïdia Mediterrania: comment le Médina Mall est devenu le nouveau cœur de la station

En l’espace de quatre saisons, le paysage de Saïdia a changé. Là où les visiteurs avaient longtemps pris l’habitude de dire «aller à la Marina», une nouvelle destination s’est installée dans les habitudes: le Médina Mall. Le centre commercial à ciel ouvert de la station n’est plus seulement un passage, mais une véritable adresse où familles, jeunes, résidents et touristes viennent désormais passer leur soirée. Cette évolution se traduit d’abord par la fréquentation: celle-ci aurait progressé de 15% durant l’été 2026 par rapport à la saison précédente.

Sur place, le changement est également visible à la tombée de la nuit. Les allées restent animées bien après minuit, les terrasses affichent complet aux heures de pointe et l’activité se poursuit régulièrement jusqu’à 2h30, voire 3h00 du matin. Les parkings connaissent eux aussi des pics de saturation au moment où la station entre dans sa phase la plus animée.

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Ouvert en 2009, le site n’a pas toujours connu cette dynamique. Durant ses premières années, une partie des locaux demeurait vacante et l’activité commerciale restait concentrée sur quelques semaines de la saison estivale. Le tournant intervient à partir de 2022, avec une nouvelle orientation: faire du site non plus une simple galerie marchande, mais un espace de loisirs et de sortie destiné notamment aux familles. L’objectif était de donner une raison supplémentaire aux visiteurs de rester sur place après une journée passée à la plage.

La stratégie s’est construite progressivement. La direction a ciblé de nouveaux exploitants, tout en cherchant à maintenir le dialogue avec les commerçants déjà installés. La qualité des concepts, de l’aménagement et de l’offre proposée est devenue un élément central de cette transformation. Depuis 2021, 70 installations de locataires ont ainsi été enregistrées. Les premières ouvertures ont contribué à créer un nouveau flux, qui a ensuite facilité l’arrivée de nouvelles enseignes. Autre particularité mise en avant par les responsables du site: la transformation du Médina Mall repose en grande partie sur des capitaux issus de l’Oriental.

Le Médina Mall à Saïdia.

Des entrepreneurs de la région ont choisi d’investir à Saïdia, alors même que la station connaissait encore une activité commerciale irrégulière. Aujourd’hui, ils y développent leurs propres concepts et participent directement à l’élargissement de l’offre. Les enseignes historiques ont, elles aussi, accompagné cette évolution, en réinvestissant dans leurs espaces, notamment à travers l’aménagement des terrasses, la décoration et le renouvellement de leurs cartes.

La saison 2026 marque une nouvelle étape avec le déploiement de l’identité renouvelée du Médina Mall. Nouvelle identité visuelle, signalétique et enseigne d’entrée accompagnent l’élargissement de l’offre commerciale et de loisirs. Le site accueille désormais des restaurants proposant différentes cuisines, des concepts de restauration plus contemporains, mais aussi des glaciers et des pâtisseries. L’offre destinée aux familles s’est également étoffée avec des espaces de jeux pour enfants et des activités de réalité virtuelle.

Nouveauté de cette saison: un cinéma de 90 places, programmé autour des sorties du moment. Une activité supplémentaire qui vient compléter un dispositif pensé pour retenir les visiteurs sur place une partie de la soirée.

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Le pari du Médina Mall repose justement sur cette complémentarité. Un visiteur peut y commencer sa soirée autour d’un repas, poursuivre avec une activité de loisirs ou une animation, puis terminer par une séance de cinéma ou une promenade le long des pontons, sans avoir à reprendre sa voiture. L’aménagement à ciel ouvert et l’ouverture sur le plan d’eau permettent par ailleurs de faire cohabiter différents publics. Familles, groupes de jeunes, résidents et touristes peuvent profiter du même espace, chacun selon ses envies.

La transformation n’est pas encore achevée. De nouvelles enseignes sont en cours d’installation et d’autres activités doivent progressivement rejoindre le site. La programmation événementielle doit également être renforcée, tandis que des accords avec des tour-opérateurs visent à orienter davantage de visiteurs vers le centre.

D’une galerie commerciale dont l’activité restait largement saisonnière, le Médina Mall cherche désormais à devenir un véritable lieu de vie et de loisirs. Un changement qui accompagne la montée en puissance de la station et qui pourrait contribuer à prolonger son attractivité au-delà de la seule journée balnéaire. Car aujourd’hui, le Médina Mall est l’une des raisons de venir à Saïdia Mediterrania.