Saïdia: affluence record, et ambiance festive, la «Perle bleue» cartonne et fait le plein

À la pointe orientale du Royaume, Saïdia vit au rythme de la haute saison estivale. Surnommée la «perle bleue», la station balnéaire confirme son attractivité auprès des visiteurs marocains et étrangers, séduits par ses longues plages de sable fin, ses eaux limpides, ses espaces de loisirs et une offre touristique en constante diversification.

Depuis le début de l’été, la ville connaît une effervescence exceptionnelle, portée notamment par le retour massif des Marocains résidant à l’étranger (MRE) et l’arrivée de vacanciers venus de toutes les régions du Royaume.

En ce mois d’août, qui marque le pic de la saison touristique, Saïdia connaît une forte affluence sur ses principaux espaces d’attractivité. Plages, corniche, établissements touristiques, port de plaisance, activités nautiques et animations culturelles offrent aux estivants un savant mélange de détente, d’animations nocturnes et de loisirs dans l’Oriental.

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«C’est tranquille, il ne fait pas trop chaud, il y a de l’air, la plage est propre et l’ambiance est agréable», témoigne un visiteur. Originaire d’Oujda et résidant à Paris, Ahmed explique qu’il revient chaque année à Saïdia, une destination qu’il privilégie pour ses vacances. «La mer est belle, la ville offre tout ce qu’il faut pour passer un bon séjour, entre les restaurants, les sorties et les activités. Il m’arrive même de prolonger mes vacances de quelques semaines», souligne-t-il.

Même appréciation chez une vacancière venue de Berkane, qui affirme avoir fait de Saïdia une destination familiale incontournable. «Ce qui me plaît le plus, c’est la plage avec son sable fin, sans rochers, mais aussi la propreté des espaces et la diversité des services proposés. La ville s’améliore chaque année et reste parmi les meilleurs choix pour les vacances d’été», confie-t-elle.

Du côté des professionnels, l’heure est également à la satisfaction. Pour Khalid Boushaba, gérant d’Aquapark Saïdia, la saison actuelle confirme l’engouement des visiteurs pour la station. «Chaque année, nous accueillons des milliers de visiteurs, qu’ils soient issus de la communauté marocaine établie à l’étranger, des touristes étrangers ou des habitants de la région de l’Oriental», explique-t-il.

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Selon lui, le parc mise sur une programmation diversifiée afin de répondre aux attentes des différentes catégories de visiteurs. «Nous proposons plusieurs activités et animations pour tous les âges. Notre objectif est de satisfaire les clients et de leur offrir une expérience complète», précise-t-il, ajoutant que le mois d’août représente généralement le pic de la saison touristique.

Les investisseurs de la région constatent eux aussi une dynamique positive. Ahmed Trifit, opérateur touristique dans l’Oriental, souligne que cette saison est marquée par une présence importante de la diaspora marocaine. «Les visiteurs arrivent dans de bonnes conditions, dans un climat sécurisé et rassurant. Les professionnels du tourisme, les restaurateurs et les établissements de loisirs font des efforts pour proposer des services de qualité à des prix adaptés», indique-t-il.

Pour autant, les acteurs locaux rappellent que la préservation de l’attractivité de la station passe également par la mobilisation collective. «La propreté de la plage est une responsabilité partagée. Les visiteurs doivent contribuer à préserver la beauté de la ville en respectant les espaces publics», insiste Ahmed Trifit.

Au-delà de l’affluence estivale, le succès de Saïdia repose sur une coordination entre les différents intervenants, notamment les autorités locales et les services de sécurité, mobilisés pour garantir la fluidité, l’organisation et la sécurité des visiteurs. Une dynamique qui permet à la station de renforcer progressivement sa place parmi les destinations balnéaires les plus prisées du Maroc.