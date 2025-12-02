Tourisme: Saïdia Mediterrania se réinvente

Longtemps considérée comme l’un des projets emblématiques du Plan Azur, la station balnéaire de l’Oriental amorce aujourd’hui une transformation profonde. «La Société de développement Saïdia (SDS), responsable de la gestion et de l’animation de la destination, a dévoilé une plateforme de marque entièrement repensée, incarnant un repositionnement stratégique global», écrit le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du 3 décembre.

Le premier signal de ce renouveau est avant tout symbolique: le retour au nom originel, «Saïdia Mediterrania». La stratégie mise en place repose sur une segmentation expérientielle qui structure l’offre et les parcours des visiteurs. Saïdia Mediterrania se positionne désormais autour de cinq grands univers: le balnéaire et le soleil, le sport, le bien-être, le tourisme d’affaires et la valorisation de l’arrière-pays. Cette approche permet de dépasser l’image d’un tourisme strictement estival et balnéaire, et d’affirmer une identité plurielle et inclusive.

L’arrière-pays devient un axe central de cette diversification. L’objectif est de créer des liens entre la côte et les zones rurales, entre l’offre balnéaire et le tourisme de nature ou de terroir, permettant ainsi aux visiteurs de découvrir la richesse culturelle et naturelle de l’Oriental.

Cette réinvention s’inscrit dans un contexte favorable pour le secteur touristique marocain. La reprise dynamique après la levée des restrictions sanitaires, conjuguée aux ambitions de la stratégie nationale Cap 2030 visant à accroître les recettes, attirer de nouvelles clientèles et développer des pôles régionaux à forte valeur ajoutée, confère à Saïdia Mediterrania un rôle clé dans la revitalisation de l’Oriental. La transformation de la station dépasse ainsi les seuls enjeux d’image. «La SDS entend refonder la destination autour de ses atouts, diversifier l’offre, enrichir la programmation événementielle, améliorer la qualité des services et renforcer les partenariats public-privé dans une logique inclusive», souligne Les Inspirations Eco.

Au cœur de cette démarche se trouve également une ambition de tourisme durable et intelligent. La destination souhaite structurer des circuits courts, soutenir l’entrepreneuriat local, valoriser les savoir-faire artisanaux et digitaliser progressivement les services touristiques. L’objectif est de faire de Saïdia Mediterrania un laboratoire d’innovation régionale, au service du développement économique, social et culturel, tout en offrant aux visiteurs une expérience fluide et mémorable.

Avec cette nouvelle dynamique, Saïdia Mediterrania ne se contente plus d’être une simple station balnéaire. Elle affirme son ambition de devenir une destination complète, capable de séduire familles, sportifs, professionnels et curieux de découverte, tout en inscrivant durablement l’Oriental sur la carte internationale du tourisme méditerranéen.