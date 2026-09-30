Conseil régional du tourisme Marrakech-Safi: Hamid Bentahar réélu président

Hamid Bentahar est réélu à la tête de la présidence du Conseil régional du tourisme de Marrakech-Safi. «Cette réélection traduit la volonté collective de poursuivre, aux côtés des élus, des institutionnels et des professionnels, une dynamique ambitieuse de promotion et de développement de la destination Marrakech-Safi, tout en accompagnant la réalisation des projets structurants et le renforcement de l’écosystème touristique régional», peut-on lire dans un communiqué, du CRT.

Les membres de l’Assemblée ont également salué les efforts déployés par Hamid Bentahar, ainsi que par l’ensemble des membres de son Bureau, en faveur du développement et du rayonnement de la destination Marrakech et de sa région.

Une attention particulière a été portée aux actions menées en faveur des provinces de la région, à travers une approche visant à renforcer leur visibilité, leur attractivité et leur intégration dans la dynamique touristique régionale, poursuit la même source.

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L’Assemblée a également souligné les initiatives consacrées à la valorisation du patrimoine culturel immatériel, des savoir-faire, des traditions et des expériences authentiques qui constituent une composante essentielle de l’identité et de l’attractivité de Marrakech-Safi.

Le communiqué rappelle que cette dynamique s’inscrit dans une vision de promotion territoriale plus inclusive, destinée à faire bénéficier l’ensemble des territoires de la région de la croissance touristique et à consolider le positionnement de Marrakech-Safi comme destination diversifiée, durable et riche de ses patrimoines et de ses expériences.

Cette assemblée a également été consacrée à la présentation et à l’examen du rapport moral et du rapport financier relatifs à l’exercice 2025.