Aérien: Transavia lance 14 nouvelles lignes vers le Maroc pour l’hiver prochain

Achraf Fayda, directeur général de l'ONMT, et Olivier Mazzucchelli, président-directeur général de Transavia France.

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) et Transavia, filiale à bas coût du groupe Air France-KLM, annoncent un renforcement significatif de l’offre aérienne au départ de la France dès l’hiver 2025. Ce partenariat, déjà fructueux, se poursuit avec un plan qui vise à accroître de 30% la capacité vers le Maroc, avec l’ajout de 14 nouvelles lignes et plus de 130.000 sièges, consolidant ainsi la position du Maroc en tant que première destination des voyageurs français.

L’initiative s’inscrit dans une dynamique déjà positive, Transavia ayant augmenté sa capacité de 13% pour l’été 2025, proposant un total de plus de 712.000 sièges. La saison hivernale 2025-2026 franchit une nouvelle étape avec un développement encore plus vaste et diversifié des liaisons aériennes entre le Maroc et la France.

Le nouveau plan de développement va améliorer la connectivité de plusieurs destinations marocaines. Ainsi, Agadir, Marrakech, Essaouira, Ouarzazate, Dakhla et Errachidia vont voir leur attractivité renforcée grâce à une desserte directe depuis des bassins émetteurs importants en France, en l’occurrence les aéroports de Rennes, Lille, Biarritz, Brest, Deauville, Montpellier, Toulouse, Marseille et Bordeaux, sans oublier des connexions inédites depuis Nantes et Paris.

Dans le détail, Dakhla est l’objet de deux nouveaux vols directs au départ de Marseille et Bordeaux, Ouarzazate bénéficiera de deux vols directs hebdomadaires au départ de Paris, alors qu’Essaouira revient en force sur le radar du tourisme international avec un lien direct depuis Nantes, et Marrakech s’établit comme une plaque tournante régionale avec l’ouverture de liaisons vers Berlin et Venise.

Autres nouveautés, Agadir devient un hub majeur avec une base saisonnière dédiée et un grand nombre de nouvelles routes, tandis que Marrakech voit sa base renforcée par deux avions. Fait notable: c’est la première fois que Transavia base ses appareils en dehors du sol français.

Avec ce développement, le Maroc devient la destination numéro 1 en termes de sièges-kilomètres offerts par Transavia, un indicateur clé de l’utilisation des ressources aériennes de la compagnie. L’objectif est d’accroître l’attractivité du Maroc tout en désaisonnalisant les opérations et en diversifiant l’offre.

Le partenariat ONMT-Transavia repose sur une vision stratégique visant à soutenir l’essor des destinations marocaines tout au long de l’année, en rendant le pays encore plus accessible à un large public européen. Pour accompagner cette croissance, des actions de communication et de marketing ciblées seront mises en place, afin d’améliorer la notoriété de ces destinations et de garantir un taux de remplissage optimal.