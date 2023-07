Aérien: Transavia relance la ligne Paris-Dakhla

«Light In Action», le plan stratégique de l’Office national marocain du tourisme poursuit ses objectifs, notamment en matière d’aérien et de mise en place de lignes directes, point à point, à même de booster l’activité touristique du pays. Dernière action en date, l’ouverture de deux nouvelles lignes stratégiques pour l’hiver 2023-2024. En effet, l’ONMT et Transavia, la compagnie low-cost du groupe Air France-KLM, renforcent leur partenariat avec l’ouverture de nouvelles lignes sur Dakhla et Errachidia.

Selon Adel El Fakir, directeur général de l’ONMT, l’ouverture de ces nouvelles liaisons est une étape essentielle pour le développement de ces régions. Cité par un communiqué de l’Office, il a déclaré: «Dakhla et Errachidia sont deux destinations touristiques à fort potentiel de développement qu’il est important d’accompagner. Avec ces nouvelles connexions internationales, elles bénéficieront d’un afflux de touristes internationaux et verront leurs performances s’améliorer.»

Pour Dakhla, la compagnie vient, en effet, d’accepter de relancer la ligne Paris – Dakhla en augmentant la cadence, avec cette fois 2 fréquences par semaine. Les vols seront opérés à partir du 30 octobre prochain, chaque lundi et chaque vendredi afin de faciliter l’accès et dynamiser les escapades weekend. Cette ligne avait, rappelons-le, déjà été lancée, pour la première fois, en 2018 avec une fréquence par semaine mais arrêtée en 2020. Transavia a été la première compagnie à opérer Paris – Dakhla.

Transavia lance également une nouvelle ligne directe entre Paris et Errachidia, à raison d’un vol hebdomadaire opéré chaque dimanche. C’est la première fois que la ville est connectée à l’international. Errachidia pourra ainsi développer son offre touristique désert et oasis, et être connectée à toute l’Europe, Paris agissant en tant que Hub. A côté de cela, La compagnie va renforcer la desserte vers Marrakech au départ de la province française avec l’ouverture des lignes directes Rennes – Marrakech et Brest – Marrakech.

Billets en vente à partir de demain

Selon l’ONMT, ces nouvelles ouvertures qui seront en ligne sur le site de la compagnie dès demain, 17 juillet 2023, viennent renforcer le partenariat ONMT - Transavia et donner encore plus d’importance à sa présence sur la destination.

Pour la saison été en cours, rappelons que le partenariat ONMT – Transavia porte sur 331.884 sièges vers le Maroc au départ de la France, soit une évolution de 53.41% par rapport à l’été 2022. L’évolution du partenariat portant sur les lignes «tourisme» est encore plus marquante, comparée à 2019, avec une évolution de 280%.