CAN 2025: l’ambassadeur d’Égypte à Rabat salue le chaleureux accueil réservé aux Pharaons au Maroc

Ahmed Nehad Abdellatif, ambassadeur d’Égypte à Rabat. (Y.Mannan/Le360)

VidéoÀ la veille de l’entrée en lice de la sélection égyptienne dans la Coupe d’Afrique des nations 2025, Ahmed Nehad Abdellatif, ambassadeur d’Égypte au Maroc, a exprimé sa reconnaissance au Royaume pour les conditions d’accueil et d’organisation offertes aux Pharaons, installés à Agadir pour le début de la compétition.

L’ambassadeur d’Égypte à Rabat, Ahmed Nehad Abdellatif, a chaleureusement remercié le Maroc pour l’accueil réservé à la sélection nationale égyptienne de football, engagée dans le groupe B de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025), aux côtés de l’Angola, de l’Afrique du Sud et du Zimbabwe.

«Je remercie le Maroc pour cet accueil», a affirmé le diplomate dans une déclaration accordée à Le360 depuis Agadir, où il accompagne les Pharaons à l’occasion de leur premier match, prévu ce lundi soir face au Zimbabwe. L’ambassadeur a tenu à souligner la qualité des conditions mises à disposition de la délégation égyptienne: «Non seulement l’accueil mais aussi notre satisfaction au sujet des parfaites conditions de séjour».

Ahmed Nehad Abdellatif a précisé que la sélection égyptienne est arrivée au Maroc «au complet dont la star Mohamed Salah», insistant sur la sérénité et la cohésion qui entourent le groupe à l’entame de la compétition continentale. Il a également évoqué l’état d’esprit positif dans lequel évoluera l’équipe tout au long du tournoi. «L’Égypte est motivée», a-t-il conclu, tout en adressant ses félicitations pour «l’excellence organisation de la CAN 2025».

Lire aussi : CAN 2025: un levier économique majeur entre investissements, retombées et héritage durable

À travers ces propos, le diplomate égyptien souligne une nouvelle fois la capacité du Maroc à offrir un cadre à la hauteur des exigences du football africain, confirmant le Royaume comme une terre d’accueil et un acteur central des grandes compétitions continentales.

