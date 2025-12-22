CAN 2025: Casa Transport renforce son dispositif pour l’accès au stade et aux Fan zones

Il s’agit d’une nouvelle stratégie déployée par les autorités de Casablanca dans un contexte de forte affluence liée à la Coupe d’Afrique des nations (CAN). Les services en charge du transport urbain ont ainsi privilégié un renforcement ciblé des transports collectifs en site propre. Selon le communiqué, le tramway, le busway et les lignes de bus urbains assureront une desserte élargie du stade et des Fan Zones, afin de fluidifier les déplacements des supporters tout en garantissant un niveau de service optimal pour l’ensemble des usagers.

Ce dispositif s’appuie également sur une présence humaine accrue sur le terrain. Selon le communiqué, des équipes d’accompagnement multilingues sont déployées dans les stations stratégiques du tramway et du busway desservant le stade et les fan zones. Leur mission consiste à orienter, informer et assister les voyageurs, depuis leur point de départ jusqu’à leur destination finale, afin de fluidifier les parcours et limiter les situations de congestion.

Sur le plan commercial, l’organisation mise sur un renforcement des capacités de vente des titres de transport. Le communiqué précise que des équipes mobiles supplémentaires sont mobilisées dans les stations et sur les sites à forte affluence pour assurer la vente des tickets tramway et busway. Ce dispositif est complété par un réseau d’environ 500 distributeurs automatiques de titres de voyage, installés à l’entrée de chaque station, ainsi que par la possibilité de recharger les titres en ligne, une option destinée à réduire les files d’attente et à améliorer l’expérience usager.

L’adaptation de l’offre de transport concerne également les horaires et les fréquences. Le service tramway et busway vient ainsi renforcer le dispositif trois heures avant le coup d’envoi des matchs, puis le maintenir jusqu’à une heure après leur fin. Cette plage élargie vise à absorber les flux massifs de supporters avant et après les rencontres, tout en garantissant une circulation fluide et sécurisée aux abords des sites concernés.

Par ailleurs, le dispositif couvre l’ensemble des Fan Zones réparties à travers Casablanca — Anfa Place, Aïn Diab, le parc de la Ligue arabe, le Sacré-Cœur, Al Fida-Bouchentouf ou encore Sbata — chacune étant reliée à une ou plusieurs lignes de tramway, de busway ou de bus urbains.

Le Complexe Mohammed V bénéficie, pour sa part, de plusieurs points d’accès via les lignes T2 et BW2, complétées par des lignes de bus, permettant de répartir les flux sur différents axes de circulation, conformément aux indications du communiqué.

Casa Transport invite toutefois les voyageurs à anticiper et planifier leurs déplacements grâce aux outils numériques mis à disposition. Selon le communiqué, l’application mobile dédiée, ainsi que le service de recherche d’itinéraires disponible sur le site de Casa Tramway, permettent de préparer son trajet vers le stade ou les Fan Zones en amont, contribuant à une meilleure gestion des flux les jours de match.