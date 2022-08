© Copyright : Freepik

Le prix du poulet s'est envolé ces derniers jours sur les étals des marchés. Ainsi, cette semaine, dans plusieurs villes du Royaume, le kilo de poulet se négociait autour de 20-24 dirhams. Un prix jugé élevé par plusieurs ménages.

Le prix du poulet a atteint des sommets ces derniers jours. En cause: l’augmentation du coût de l'alimentation des volailles, les températures caniculaires, mais aussi la multiplication des intermédiaires, comme le signale la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole (FISA) dans une communication faite jeudi.

Évoquant la hausse du prix de l'alimentation des volailles, la FISA explique que celle-ci est due à plusieurs facteurs, dont notamment le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne, tout en précisant que le prix du maïs et du soja a doublé.

La fédération signale également que la flambée du prix des aliments pour volailles a fait monter le coût de revient du poulet, lequel oscille aujourd'hui entre 16 dirhams et 16,5 dirhams. «Ceci a poussé de nombreux producteurs à arrêter leur activité. Par conséquent, l'offre de volailles a diminué face à une hausse notable de la demande, en particulier pendant cette saison estivale qui se caractérise par l'augmentation du taux d’activité des restaurants et des snacks et du nombre de mariages célébrés», explique-t-on.

Selon la même source, les températures caniculaires font également partie des facteurs qui ont contribué à la hausse du prix de la volaille sur les marchés marocains, puisque la canicule engendre une baisse du taux de croissance de la volaille, ce qui réduit considérablement le niveau d'approvisionnement. Elle cite également la multiplication des intermédiaires.

Par ailleurs, selon la FISA, l'augmentation du prix de la volaille durant cette période ne signifie aucunement une hausse des gains chez les producteurs, le coût de production étant toujours élevé. Néanmoins, le prix de la volaille devrait baisser à la fin des vacances d'été, assure-t-on.