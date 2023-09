Voici comment la communauté juive de Casablanca a célébré Yom Kippour, le Jour du grand pardon

Des membres de la communauté juive marocaine se sont réunis le jour du Yom Kippour pour prier ensemble au sein de la synagogue Beth El, à Casablanca. Dès l’entrée, l’atmosphère était empreinte de solennité et de recueillement. Les murs ornés de mosaïques et les chandeliers brillant faiblement offraient un cadre propice à l’introspection. Le murmure des prières et le doux chant des psaumes remplissaient l’espace, et chaque visage reflétait l’intensité du moment.

Serge Berdugo, président des communautés juives du Maroc, a pris la parole pour souligner l’effort considérable déployé par la communauté juive en réponse au récent tremblement de terre qui a frappé le pays. Son allocution, remplie d’émotion, mettait l’accent sur la solidarité et l’entraide, valeurs fondamentales du judaïsme.

«En quelques jours, les hautes instructions de Sa Majesté le Roi ont été mises en application par le gouvernement, les équipes marocaines de secours ont fait leur devoir pour sauver des vies et sécuriser les rescapés. Et les Marocains, quel que soit leur lieu de résidence, ont fait face aux conséquences dramatiques du séisme. Chacun a pris part à cette incroyable mobilisation pour soulager nos frères dans la détresse. Dans ce contexte, notre souci a été d’évaluer quelles pourraient être la nature et l’amplitude de notre contribution», a-t-il souligné.

C’est ainsi qu’à partir du samedi 9 septembre, le Conseil des communautés israélites du Maroc, avec la Communauté israélite de Tanger et l’Association Habad, a lancé une campagne de distribution de repas aux voisins des synagogues du Mellah de Marrakech.

Un effort collectif soutenu

«Devant l’étendue des besoins, nous avons décidé de concentrer nos actions dans le périmètre du Mellah pour y distribuer les produits de première nécessité et des denrées alimentaires à des populations qui sont dans le dénuement le plus complet et qui sont en marge de la mobilisation générale focalisée sur Al Haouz. Parallèlement, nous avons lancé avec le Joint Distribution Committee, un appel de fonds aux USA pour le financement de la distribution de denrées et produits aux nécessiteux», a noté Serge Berdugo.

Résultat: au 19 septembre, plus de 1.050 ménages dans des villages comme Telouet et Toubkal ont été approvisionnés en denrées alimentaires et articles d’hygiène. De plus, des opérations sont programmées pour s’étaler sur les mois prochains pour participer dans la durée à l’assistance aux victimes.





Outre cet effort humanitaire, Serge Berdugo a également rappelé que le processus électoral au sein de la communauté juive a été reporté de trois mois. «Cette décision était sage et pertinente dans la conjoncture dramatique que traverse le pays. À cet égard, pour répondre aux nombreuses demandes d’éclaircissement sur le processus électoral il sera organisé -en temps utile- une réunion générale d’information pour une meilleure compréhension des divers textes législatifs», a-t-il relevé.

Le secrétaire général du Conseil des communautés israélites du Maroc a conclu son allocution en exprimant sa gratitude envers les manifestations de respect et de sympathie du monde entier envers le Maroc et son souverain. Il a rappelé que Yom Kippour est un jour de repentir, de pardon et de prière.

En quittant la synagogue après cette journée intense, les fidèles emportaient avec eux non seulement le sentiment d’avoir été absous de leurs fautes, mais aussi la fierté d’appartenir à une communauté soudée et généreuse, capable de se rassembler dans les moments les plus difficiles.