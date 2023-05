Meknès: voici comment la communauté juive marocaine a célébré la Hilloula des Tsadikim

Ce lundi 8 mai, au sein du cimetière historique du mellah de Meknès, les fidèles juifs se sont réunis avec une ferveur débordante pour célébrer la Hilloula des Tsadikim (saints). Tel un feu d’artifice spirituel, cet événement religieux majeur de la communauté juive a enflammé les cœurs et nourri les âmes en rendant hommage aux saints vénérés.

Cette festivité empreinte de dévotion a rassemblé les fidèles dans une communion profonde avec leur foi ancestrale. Sous le doux éclat des étoiles, une aura de sérénité a enveloppé la nécropole, invitant les participants à se recueillir et à méditer. Chaque coin et chaque tombeau respiraient une atmosphère de paix, invitant à la réflexion profonde et à la connexion spirituelle.

La douceur de la soirée semblait envelopper les fidèles d’un voile bienveillant, renforçant l’expérience de cette Hilloula sacrée. C’est ainsi qu’avec une émotion profonde, les participants se sont recueillis sur les tombes de leurs ancêtres, rendant hommage à ceux qui ont façonné leur identité et leur héritage.

L’inauguration du «Mur des anciens» a marqué le début des célébrations de la grande Hilloula des Tsadikim de Meknès. Ensuite, dans une explosion de joie, l’ambiance festive a atteint son apogée.

Un moment de retrouvailles

Maxime Karoutchi, porte-flambeau de la chanson juive marocaine, a transporté les convives dans une mélodie enivrante. Autour d’un festin, où les mets traditionnels marocains se sont dévoilés dans toute leur splendeur, les voix se sont élevées en chœur. La tente dressée pour l’événement est devenue le théâtre des retrouvailles entre familles et amis, où les rires ont fusé et la bonne humeur s’est répandue.

Le talentueux chanteur Maxime Karoutchi. (DR)

Des prières ont été élevées, tandis que la nécropole s’est parée d’une lueur douce, créant une atmosphère magique. Les rabbins se sont ensuite réunis pour prier et adresser leurs bénédictions à la famille royale. Un instant d’une intensité palpable, où la communauté juive de Meknès a fièrement exprimé ses liens indéfectibles avec le Maroc.

Quand est venu le moment de la vente aux enchères des bougies, les participants, animés d’une grande générosité, ont saisi l’occasion de contribuer à des actions solidaires au sein de leur communauté. Chaque bougie acquise était bien plus qu’un objet; c’était un symbole vibrant de dévotion et de soutien. Les acheteurs ont été honorés de recevoir la bénédiction des rabbins, scellant ainsi leur engagement dans cette noble cause.

Le rabbin Moshe Sebbag allumant une bougie. (Ahmed Echakoury/Le360)

La Hilloula des Tsadikim à Meknès a dépassé le cadre d’un simple événement religieux. C’était une véritable reconnexion pour la communauté juive avec ses racines. Les fidèles ont ainsi vécu un moment inoubliable où la spiritualité, la musique, les saveurs et les sourires s’entremêlaient pour former une symphonie éclatante de joie et de gratitude. Une célébration, comme il se doit, de l’identité juive et de la richesse culturelle du Maroc.