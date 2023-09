Vaccin contre la grippe saisonnière: quand, combien et pour qui?

Pour la saison grippale 2023-2024, le laboratoire Sanofi Pasteur va distribuer son vaccin Vaxigrip Tetra à partir de mi-octobre prochain. En tout, 400.000 doses seront disponibles, réparties entre les marchés public et privé. Plus précisément, l’Institut Pasteur et le ministère de la Santé devraient recevoir 150.000 doses, tandis que le marché privé, c’est-à-dire les pharmacies et grossistes répartiteurs, bénéficiera de 250.000 doses, selon une source de Sanofi Maroc-Tunisie-Libye contactée par Le360.

Cette répartition pourra néanmoins être ajustée en fonction des besoins fluctuants de la population. Les premières livraisons sont prévues dans la première dizaine du mois d’octobre 2023 et, à l’instar de l’année précédente, le Vaxigrip Tetra, qui contient quatre souches de virus grippaux tués (aucun germe vivant), sera accessible au prix de 125,30 dirhams pour le grand public.

La vaccination est à prendre au sérieux, car la grippe n’est pas seulement ce petit rhume hivernal que l’on croit connaître. Comme le souligne le Dr Tayeb Hamdi, cette maladie est responsable de 300.000 à 650.000 décès chaque année à l’échelle mondiale. Bien que les jeunes en bonne santé puissent se remettre en une ou deux semaines, pour les populations vulnérables, l’infection peut être sévère, voire mortelle.

Priorités vaccinales: qui devrait être en tête de liste?

La vaccination est recommandée pour tous à partir de six mois, mais certains groupes demeurent prioritaires du fait de leur vulnérabilité accrue à la grippe. Les seniors (65 ans et plus), les personnes atteintes de maladies chroniques, les femmes enceintes ou encore les professionnels de santé sont particulièrement encouragés à se faire vacciner, pour leur bien-être et celui de leur entourage, préconise Tayeb Hamdi.

Quant à l’efficacité du vaccin, celle-ci varie selon les souches de la grippe, l’âge du patient, l’état de santé et d’immunité de chaque individu, l’existence de pathologies et les antécédents de grippe. «Si le système immunitaire des personnes âgées peut répondre moins bien aux stimulus immunitaires, elles restent néanmoins protégées contre les formes graves et les décès. Il faut aussi savoir que le vaccin assure une protection de 40 à 80% et qu’une quinzaine de jours sont requis pour que la protection de ce sérum soit efficace. Au Maroc, pour bénéficier de ce rempart, il faudra une ordonnance médicale», fait-il savoir.

Comme tout médicament, ce vaccin peut avoir des effets secondaires, mais ceux-ci demeurent mineurs, comme de légères inflammations ou une petite fièvre au site d’injection. Le bénéfice reste largement supérieur au risque, conclut Tayeb Hamdi.